U ŠTRPCU ODRŽAN VELIKI SPONTANI SKUP PODRŠKE UHAPŠENIMA I NJIHOVIM PORODICAMA (FOTO)

Više hiljada građana i porodice uhapšenih se danas spontano okupilo ispred zgrade Opštine Štrpce i tražilo pravdu za svoje sugrađane, braću, očeve. Okupljenima se obratio predsednik opštine Dalibor Jevtić kao i pojedini članovi porodica. Građani su poručili da su jedinstveni i uz porodice i da je ono što se desilo pre nekoliko dana apsurdno i nedopustivo.

Sa skupa je poslata jasna poruka, da se prestane sa upadima i zastrašivanjem, i da uhapšeni nisu nikakvi kriminialci i ratni zločinci već porodični ljudi koje niko ne sme da unapred osuđuje.

”Obraćam se zvaničnoj Prištini da isprave svoju grešku i da već u toku praznika, Božića katoličkog oslobodi naše sinove, zetove, očeve i braću”, rekla je tašta uhapšenog Dimitrija Račićevića i takođe zamolila predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da iskoristi sav svoj autoritet i da kako je kazala ”nađe način da uhapšeni budu kući već za Novu godinu.”

Gradonačelnik Opštine Štrpce je obraćajući se velikom broju meštana koji su se danas okupili u centru Štrpca rekao da porodice uhapšenih nisu same i da će im biti pružena sva moguća podrška.

”Sve što se desilo pre dva dana je jako loša poruka i znam pre svega koliko su porodice uznemirene a i svi mi koji živimo ovde. Ovo što ste danas došli je jasna poruka da na miran način kažemo onima koji to rade, da to prestanu da rade. Vašim dolaskom ovde im pokazujete da porodice nisu same, da naša braća nisu sama. Moramo i na taj način kroz sve što smo prolazili unazad godinama da poručimo da ovi ljudi nisu ni ratni zločinci ni kriminalci. Ovi ljudi samo žele da žive u miru ovde. Ispred Opštine Štrpce ali i pre svega kao prijatelj i porodica i naše braće, hoću da kažem da će imati svu moguću podršku, institucionalnu i svaku drugu i da svako ko ih bude unapred osudio grdno greši i grdno se vara. Znam da ima onih koji to rade i koji to čine ali neka se dobro zapitaju zašto to rade i kome u suštini nanose štetu”, rekao je gradonačelnik Dalibor Jevtić.

Nakon skupa gradonačelnik Dalibor Jevtić je u opštinskoj zgradi razgovarao sa članovima porodica uhapšenih.

U opštini Štrpce je 21. decembra ove godine uhapšeno 10 ljudi, doskorašnji gradonačelnik ove opštine i nekoliko njegovih saradnika.

