LJUDI U MRAKU CEO DAN! Političarima lažne držve Kosovo i energetska kriza povod da se optuži Srbija

Iz Kosovske elektoenergetske korporacije saopštili su da su da će se zbog preopterećenja elektroenergetskog sistema na Kosovu i Metohiji ograničenja potrošnje električne eergije nastaviti i narednih dana.

Da je energetska kriza na Kosovu sve očiglednija potvrda je da stanovnici jednog dela Prištine nisu imali struju čak 24 sata, iako restrikcije predviđaju isključenja od po dva sata za sve grupe potrošača.

I dok iz kosovske elektroenergetske korporacije pozivaju potrošače na odgovorno ponašanje i štednju električne energije kad i gde god je to moguće, ministarka ekonomije Artane Rizvanoli smatra da na energetsku krizu na Kosovu utiče i činjenica da "Srbija blokira energetske vodove i da to stvara opterećenja u energetskom sistemu i u drugim zemljama u regionu, kao što su Severna Makedonija i Albanija.

- Srbija je blokirala energetski vod između nas i to nije nešto novo. Ipak, u ovako kriznoj situaciji to dodatno pogoršava situaciju. To uzrokuje opterećenje mreža i u drugim zemljama. Još smo ograničeniji u kupovini energije, pa često nemamo izbora osim da kupujemo po visokim cenama - izizjavila je Rizvanoli na konferenciji za novinare čiju su izjavu preneli albanski elektronski mediji na Kosovu.

Rona je naglasila da je za samo dva dana potrošnja struje uvećana za 14 posto i dodala da je potrošnja električne energije na Kosovu najveća koja je ikada zabežena.