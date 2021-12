Momirović: Početak izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin u februaru

Pocetak izgradnje autoputa Beograd - Zrenjanin očekuje se 20. februara iduće godine, rečeno je nakon sastanka ministra građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Tomislava Momirovića sa predstavnicima grada Zrenjanina I direktorom Koridora Srbije Aleksandrom Antićem.

Planirana deonica autoputa biće dugačka 105 km, a 36 km ovog autoputa direktno je vezano za Zrenjanin i izgradnja će trajati nekoliko godina.

“Vredno radimo na tome da bismo mogli da potpišemo komercijalni ugovor, da bismo mogli da dovedemo investitora na trasu, da bismo mogli da eksproprišemo teren koji će sutra biti autoput i mislim da se približavamo kraju samog tog procesa”, rekao je ministar Momirović nakon sastanka.

Planom je predviđena i izgradnja tri petlje, gradiće se 21 nadvožnjak, odnosno propust koji će omogućiti veze sa postojećim saobraćajnicama i veze sa atarskim putevima kako bi nesmetano mogla da se odvija poljoprivredna proizvodnja.

Od petlje Ečka biće 51 km do autoputa Beograd-Subotica, 44 km do autoputa od Beograda ka Ssidu preko Fruškogorskog koridora, odakle će biti 21 km dužine autoputa do Rume.

“Ako posmatramo petlju Zrenjanin - Zapad koja će biti važna za građane u Zrenjaninu, petlja Ečka če biti važna za industriju, za 105 km vi ste u Ssapcu, a nekad su Ssabac I Zrenjanin delovali da su na dva kraja sveta I sutra će to biti putovanje manje od sat vremena” direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić I dodao da to infrastrukturno približava Zrenjanin celoj Srbiji.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura nakon sastanka istakao je da će izgradnja ovog puta u potpunosti promeniti sliku Zrenjanina, kao i Banata i da veruje da će ovaj region postati konkurentan za privredu i investicije, kao i dolazak velikih investitora poput kineske kompanije “Linglong”.

Ministar Momirović je odgovarajući na pitanje novinara nakon prethodno održanog sastanka sa inspekcijskim organima u fabrici Linglong, takođe komentarisao izveštavanje medija o uslovima u kojima rade vijetnamski radnici u fabrici Linglong i okarakterisao ih kao netačne, kao i da je Ministarstvo svakome od njih ponudilo pomoć ukoliko žele da se vrate u svoju zemlju ukoliko se ne osećaju sigurno, te i da niko od radnika to nije iskoristio.

“Mi kao Vlada Republike Srbije ne možemo na taj način da tretiramo naše investitore, mi moramo da im damo podršku kako bi oni realizovali svoje infesticije u skladu sa zakonom naše države, što ova kompanija poštuje.”

Ministar se zahvalio inspekciji, kao i investitorima i naglasio da će ova investicija doneti veliki broj radnih mesta gradu Zrenjaninu.

