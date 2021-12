I ove nedelje birala se najvažnija objava!

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima i ove nedelje birala najvažniju objavu nedelje, a prema rezultatima glasanja, najviše pažnje javnosti privukla je inicijativa "Otvoreni Balkan" (predlog broj 1).

I sagovornici u studiju i gledaoci TV Pink istakli su važnost privrednog povezivanja i otvaranja granica za ekonomiju celog regiona.

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje bili su:

- Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke

- Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija

- Božidar Spasić, bivši obaveštajac

Govoreći o zakazanom referendumu, Đukanović kaže da je šokiran šta se namešta kao tema ovog referenduma - od KiM do Rio Tinta.

- To je apsurdno. Mi ovde glasamo o pitanju vezanom za pravosuđe - kaže Đukanović, dodajući da će on zaokružiti "NE". Ističe da je ovo ozbiljna tematika i da neko "političari" na pitanju referenduma.

Kaže da bi referendum nametnuo 11 ljudi koji su nezamenljivi i koji su kasta u društvu, a dosad smo imali barem nekakvu kontrolu.

- Sve dosad se briše i dobijamo situaciju da će visoki savet sudstva činiti 11 ljudi, a četvoricu će birati istaknuti pravnici koji ujedno ne smeju da budu članovi političke stranke. Ovo je potpuna diskriminacija političkih stranaka koje su ustavom definisane - kaže Đukanović.

Na pitanje o utakmicama reprezantacije, Lučić kaže da postoji preporuka EU da te utakmice budu nacionalno pokrivene, ali je konkurencija, misleći da će dobiti korisnike, preuzela utakmice.

- Nisu mnogo postigli jer ovakvi potezi samo nerviraju korisnike. Pomoći ćemo da Javni servis počne da prenosi utakmice reprezentacije - rekao je Lučić.

Predlog broj 1 - Otvoreni Balkan

Poslanik SNS ističe da gubi svako ko neće da se pridruži ovoj inicijativi. Kaže da čita različite neutemeljene tvrdnje po internetu, ali ističe da Srbija i region imaju veliki problem - namamo radnu snagu.

- To je nasušna potreba! Nama mnogo muslima iz BiH dolazi da radi! To da se začaurimo, to je priča za ludake! Ne razumem ko bi bio protiv ovoga, jedino neko ko želi kolaps ovog dela Evrope - kaže Đukanović.

Spasić kaže da Bakir Izetbegović koči priključenje zbog ljubomore. Dodaje da Otvorenog Balkana ne bi bilo bez Vučića, a da su CG i BiH dve nesređene zemlje.

- Mudrost Vučića je da u ovaj posao uđe jedan Edi Rama koji Srbiji nije simpatičan - kaže Spasić.

Ova inicijativa pomoći će Telekomu Srbija, kaže Lučić. Dodaje da Telekom Srbija uspešno radi u svih 6 zemalja bivše Jugoslavije, a ova inicijativa je jako važna. Nada se, dodaje, da će se BiH i CG pridružiti ovoj inicijativi, kao što su se pridružili inicijativi za roming.

- Na ovom primeru mogu da vide kako je potrebno samo malo volje da se učini dobro za sve ljude na Balkanu. Ova inicijativa je fantastična - ocenjuje Lučić.

Predlog broj 2 - Do daske

Komentarišući bahatu vožnju lidera SSP Dragana Đilasa, koji je inače poznat po nevoljama u saobraćaju, Spasić kaže da ga nervira predsednik koji u društvu ambasadora odgovara na pitanja novinara koji se tiču Đilasa.

- Đilas na ovaj način pokušava da skrene pažnju na sebe! Ja bih kaznio i Đilasa i onog načelnika policije koji se izvinjava Đilasu. Jasno je da je Đilas bahat, ali nemojte da Vučića sve vreme non-stop pitate o Đilasu. Koga briga šta je Đilas rekao? On je nevažna politička ličnost - kaže Spasić.

Đukanović smatra da je ograničenje od 130 km/h premalo na našim auto-putevima i ističe da se i sam "naplaćao" kazni za prebrzu vožnju. Ipak, ograničenje postoji i mora se poštovati.

- Mene u suštini zanima program koji nudi, a to što je bahat i njegovo ponašanje samo treba da skrene pažnju javnosti na to kako bi se Đilas ponašao kada bi bio na vlasti - ocenjuje Đukanović.

Predlog broj 3 - Dva sata do Sjenice

Komentarišući posetu predsednika Srbije Zlatiborskom i Raškom okrugu i najavu spajanja Duge Poljane sa Sjenicom, Đukanović kaže da, ako neko želi da bude ministar ili predsednik lokalne samouprave, ne može da očekuje privatni život.

- Taj mora da ide gde god gori! Kad ste mogli da vidite Tadića da ovako sedi u sali? Đilasa? Ja bih poludeo da sam na Vučićevom mestu, iskreno! Da predsednik Republike sluša kako mu neko traži asfalt ispred kuće, pored svih važnih pitanja i sastanaka - kaša dole! - kaže Đukanović.

Ekonomija će, dodaje on, naterati da se najavljeni put poveže sa Crnom Gorom, a Srbija konačno dobija da se do Sjenice stigne za dva sata.

Spasić kaže da upravo zbog ovakvih poteza predsednika Srbije vole u narodu i da u Evropi i svetu nema vođe koji ovoliko često ide među građane.

Lučić ističe da je Vučić uradio mnogo svojom energijom, od puteva do dolaska investicija. Šteta je, dodaje, što se ranije niko tome nije dovoljno posvetio.

- Iz užičkog sam kraja pa sam malo i pristrasan. Zlatibor će doživeti novu energiju, kao i ceo ovaj kraj - kaže Lučić.

Predlog broj 4 - Telekom

Komentarišući uspehe koje je u 2021. godini postigao Telekom Srbija, ali i napade, Lučić kaže da Junajted grupa ne plaća ovde samo određene analitičare i političare, već desetine milione evra troši i na lobiste, međunarodne detektivske agencije, advokate, a sve kako bi se Telekom uništio na međunarodnom niovu.

- Faktički se sada vidi koliko se sve otkrilo. Uzrok čitavog sukoba bio je što je igrom slučaja Telekom dao svoju infrastrukturu konkurenciji gotovo besplatno. Oni čak nisu ni prikazivali pravi broj korisnika, pa je moguće da je bilo malverzacija. Zauzeli su tržište, a 2018. smo došli dotle da nam je tržište bilo strašno slabo. Međutim, napravili smo novi pravac razvoja, ali su u istom trenutku krenuli i napadi. Mi smo trenutno lideri: proces akvizicije kablovskih operatera i spojili ih u Telekom, imamo više od milion optičkih priključaka... - kaže Lučić.

Kada se konkurencija uzdrmala, krenuli su medijsko-politički napadi.

- Telekom je sada jači nego ikad i vredi više nego ikad. Ne postoji nešto što može da se desi u narednih deset godina što može da uzdrma naše poslovanje. Mi ćemo biti lideri u telekomunikacionim uslugama i u Srbiji i u regionu - kaže Lučić.

Glasanje:

Božidar Spasić glasao je za predlog broj 3.

Vladimir Lučić glasao je za predlog broj 1.

Vladimir Đukanović glasao je za predlog broj 3.