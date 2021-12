Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Zlatiborskom i Raškom okrugu. On je juče, zajedno sa ministrima posetio Sjenicu i Novu Varoš razgovarajući sa građanima o svim potencijalnim problemima koje treba rešiti.

Novinarka Olivera Miletović ističe da je predsednikova poseta Zapadne Srbije izuzetno važna i značajna za sve meštane sa kojima je razgovarao.

- Važno je sve što su ti ljudi imali odlične predloge. Jedan čovek je komentarisao da oni nemaju fabriku za preradu kože, što je izuzetno važno jer oni godišnje bacaju ogromne količine kože. Poseta je dragocena, i sve ovo je velika i lepa stvar - kaže Miletović.

Miletović ističe da je ono što brine to, što svaki građanin koji bude mislio o izborima treba da ima u vidu sve što se dešava, misleći na sve učestalije napade kako na vladajuću stranku, tako i lično na predsednika Srbije koji se uprkos svemu trudi da Srbiji obezbedi bolju budućnost.

- Pre neki dan su napali Gorana Vesića jer ukuda hrvatske ulice... Šta oni navode kao razlog? To što je dao ulicu Aleksandru Mišiću, a to je sin našeg vojvode Živojina Mišića. On je streljan. I sad drugosrbijancima smeta što je zamenik gradonačelnika jednoj ulici dao naziv po njemu - priča Marković.

Kako je dodala, građani moraju da budu spremni na pritisak i napade koji prete Srbiji.

Analitičar Branko Radun govoreći o napadima na Srbiju, navodi da ih je u poslednje vreme sve više, i da će ih već biti.

- Napad je bio i na to, što su grad i gradska vlast dali ulicu Jovoviću koji je ubio Pavelića, koji je posle nekoliko meseci umro. Taj čovek je bio zaboravljen, i na taj način što je dobio ulicu je jako važna stvar - rekao je Radun.

Kako dodaje, čovek koji je pucao na Pavelića nekom smeta, a to je, kako dodaje, bio najveći zločinac na našim prostorima.

Radun se dotakao i dešavanja u Evropskoj uniji, ističući da Britanci posle izlaska iz EU igraju otvorenu i samostalnu ulogu.

- Oni su zapravo, i kada su bili deo EU igrali samostalno. I preko svojih ljudi su mogli da propagiraju svoju politiku. Imamo slučaj, kada je Ketrin Ešton bila prvi čovek evropske diplomatije, vodila je više britansku politiku. Oni imaju interes da kod nas imaju veći uticaj,. jer veruju da će na taj način destabilizovati region, ako treba - kaže Radun.

Kako je naveo, njihov plan je da destabilizuju uticaj Nemačke i Rusije, a u poslednje vreme i Kine i Turske.

- Oni misle da time mogu da ucenjuju Evropsku uniju - priča Radun.

Autor: