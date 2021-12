Brnabić: Za 'nezavisne i objektivne medije' masovna okupljanja nemaju epidemiološki rizik - SAMO AKO JE NJIHOV CILJ RUŠENJE VLASTI!

“Ne mogu da sakrijem čuđenje stepenom licemerje vaših medija. Upravo na vašim medijima gledali smo direktne prenose blokada autoputeva. Nijednom, ali nijednom, nismo čuli pitanje da li organizacijom ovih protesta ugrožavate zdravlje ljudi. To znači da je jedno okupljanje dobrodošlo, I ne ugrožava zdravlje ljudi a drugo ne ugrožava? Kada su politički protesti protiv vlasti onda nema rizika po zdravlje, a kada se slavi Nova godina ima?! Ili vam tada jednostavno nije palo na pamet da to pitate… Ne mogu da razumem kakvi su to profesionalni standardi, ali razumeću jednog dana verovatno…” zaključila je premijerka Ana Brnabić.