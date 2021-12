Milan Krkobabić o programima revitalizacije ruralnih sredina: Ostvarili smo pionirski poduhvat kojim ćemo da oživimo SELA SRBIJE! (VIDEO)

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, govorio je za Pink o rezultatima koje je ovo ministarstvo postiglo u 2021. uz pomoć Vlade Srbije.

Ministarstvo za brigu o selu uspelo je u toku 2021. godine da realizuje četiri programa kojima su obuhvaćene 129 od ukupno 179 lokalnih samouprava u Srbiji, saopšteno je na skupu koje je organizovalo ovo ministarstvo.

Ministar Krkobabić se osvnuo na programe koji su realizovani pre više godina, a tiču se poboljšanja života na selu svim meštanima.

Ministar je opisao da su kroz projekte uspešno oživljena sela u koja niko do tada nije uspeo da vrati život.

On je rekao da ljudi žele da se okupe, i da treba da imaju mesta gde će da se sastaju i donose odluke za njihov razvoj.

- Oni treba samostalno da odlučuju i trebalo bi da ih finansijski podržimo - rekao je Krkobabić.

Kako kaže, ljudi moraju da imaju osnovne stvari, Dom zdravlja, Dom kulture, vrtić, sve što imaju i veće sredine.

Ministar je rekao da je sprovedena akcija države u selima Srbije.

Govoreći o detaljima ovog programa, istakao da se njegova korist i doprinos ogledaju u tome što je on realizovan uz pomoć mobilnih ekipa.

- Mi smo ovim mobilnim ekipama uspeli da pružimo pomoć koja je bila neophodna. To je mnogo jednostavnije nego da meštani sela krenu u opštinsko mesto - rekao je Krkobabić.

Ministar je govorio i o programu ovog ministarstva i dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu.

- Statistika pokazuje da je 651 porodica dobila krov na glavom 2021. godine. Interesantno je da su 132 porodice iz grada prešle u selo. To su izuzetne stvari. Ovih 519 porodica, to su ljudi koji su ostali da žive u svom zavičaju, ali su uglavnom tražili kuće u svom komšiluku, i jedan zajednički imenitelj za sve njih je bio manje-više osamostaljivanje - rekao je ministar.

Govoreći o osamostaljivanju građana i mlade populacije, ministar je rekao da nije upućen u to da li u tome prednjače više muškarci ili žene, i istakao da je to bio ključni momenat u revitalizaciji sela.

Krkobabić je istakao da je ideja da se program podele kuća na selu i dalje razvija.

- Naša ideja je da naredne godine imamo 6.000 kuća, odnosno šest puta više zahteva, a da za pet godina petogodišnjim planom imamo 30.000 porodica koje ćemo skućiti. To je ambiciozan plan za koji izdvajamo 50 miliona evra, to su izuzetno velika pare, ali bi izuzetno korisno bile utrošene - objasnio je ministar Krkobabić.

Kako je on ukazao tih 30.000 porodica znatno će osvežiti demografsku strukturu sela.

- 30 godina je prosek ljudi koji konkurišu za dobijanje kuća i okućnica na selu. To su izuzetno mladi ljudi i to je način da podmladimo te sredine. Ako koncept nove Vlade Srbije i nove skupštinske većine bude u tom pravcu, a ja mislim da jeste, sve ovo sada što radimo usmereno je upravo kao ovom seoskom stanovništvu Srbije, ka tim ljudima koji su bli zapostavljani dug vremenski period - zaključio je ministar Krkobabić.