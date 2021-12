'DOKTORI TRAŽE NOVAC DA BI PORODILI ŽENU? DAJTE DA IH POHAPSIMO!' Vučić ostao iznenađen nakon pitanja novinara!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji govorio je o merama za podsticaj nataliteta. Najavio je da će od 1. januara država Srbija za prvo rođeno dete davati 300.000 dinara jednokratne pomoći, umesto 100 hiljada dinara.Takođe, biće uplaćemo 100.000 dinara za drugo i treće dete.

Međutim, na jedno pitanje novinara Vučič je bio iznenađen.

Novinar je rekao da su mere države odlične za rađanje dece, ali pitao šta raditi sa onim ljudima i doktorima koji traže novac da bi porodili ženu i kako će država sa tim da se izbori.

- Ljudi, pa ako imate dokaz, dajte, ko Boga vas molim, da uhapsimo te ljude! Ako imate dokaz da je neko tražio novac da bi porodio neku ženu, to je krivično delo, prijavite lice koje je to uradilo, to lice mora u zatvor. Molim vas, prijavite to - šokirano je rekao Vučić.