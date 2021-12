TOMIĆ ZA PINK: Daćemo još veću podršku majkama u Srbiji, želimo da idemo napred i verujemo u budućnost! (VIDEO)

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, rekla je za Pink da je juče završeno redovno zasedanje Skupštine Srbije u ovoj godini, sa najboljim predlozima zakona.

Kako kaže, Skupština je kao i Vlada usvojila zakon gde za prvo dete koje se rodi u Srbiji, svaka majka dobije 300 hiljada dinara, a svako sledeće po sto hiljada.

„Ostaju i mere koje su ranije donete kada je u pitanju finansijska podrška porodici“, rekla je Tomić.

Ističe da će se u budućnosti davati još veća podrška majkama kada je u pitanju učešće u obezbeđivanju stanova i kuća.

„Mislim da je to najbolja vest koja očekuje mlade bračne parove. To je signal države, koja želi da pokaže da stoji uz njih, uz one koji godinama žele decu. Među njima su i oni koji idu i vantelesnu oplodnju, kojima je država omogućila i finansira oplodnju neograničen broj puta“, rekla je Tomić.

Kako kaže, država godišnje gubi od 65 do 70 hiljada stanovnika, i to mimo iseljavanja.

„Dobro je da se 92.300 ljudi vratilo protekle godine u Srbiju, i to je dobra vest. To je i posledica mera i ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, zapošljavanje mladih. Takođe, i podrška od sto evra mladima do 30 godina, takođe pokazuje da želimo da idemo napred i da verujemo u budućnost“, rekla je Tomić.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, rekao je da je odličan podatak to da se veliki broj ljudi vratio u Srbiju.

Kako kaže, to su u većini stručni ljudi, kojima treba obezbediti mesto i pokazati šta Srbija sve nudi, a, dodaje, nudi sve više.



