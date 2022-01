VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Srbija nije bila u nikad boljem stanju, a opozicija to NEĆE DA PRIZNA!

Kako je Dragan J. Vučićević istakao, važne i bitne vesti o Srbiji se kriju, dodajući da se o dobrim delima koja se dešavaju u Srbiji ne govori u meri kojoj bi trebalo.

- Setimo se novinara koji je nedavno postavio pitanje Vučiću. Čovek je držao miting, a kada je dobio pitanje za bolnicu, nije odgovorio, nije znao šta da kaže! - kaže Vučićević.

Kako je dodao, kao da se Srbija stidi da kaže lepe vesti o sebi.

- Penzije su nikad veće, svi su uslovi odlični, bolje je nego što je ikada bilo. Setite se, pre 6 meseci, Đilasovci su pričali "kakav nam je fudbal, takva nam je država". A eto, danas smo se plasirali na mundijal u Katar, što danas to ne govore? - priča Vučićević.

Vučićević dodaje da Srbija nije bila u nikad boljem stanju, a to opozicija neće da prizna.

- Izbori su 3. aprila, a oni će da nastave da se bave prljavom kampanjom. Video sam da Đilasovci stoje jako loše, i oni su toga svesni. zato sada pokušavaju da nametnu stanje haosa, jer tako pokušavaju da otmu vlast - rekao je Vučićević.

Vučićević dodaje da podržava politiku Aleksandra Vučića jer ona daje najbolje rezultate.

- Neka se radi u stranci šta hoće, a dokle s epodržava Vučićeva politika, ja ću to podržavati. Čujem da kažu da smo krezubi, sendvičari... Pa ljudi, šta mi lažemo? Sve je legitimno. U Americi je normalna stvar da pojedini mediji imaju uređivačku politiku. Ja sam vlasnik Informera, ja imam pravo da odlučujem... - kaže Vučićević.

- U Đilasovu televiziju je uloženo više stotina miliona evra. Ljudi, sve je to finasirano, to je investicija da bi pokušali da otmu vlast. Sve te televizije njihove kad se saberu nisu do članka Pinku - kaže Vučićević.

