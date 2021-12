VUČEVIĆ: Ove godine uplatili smo 25 miliona dinara u fond za one mališane kojima je pomoć toliko potrebna

Gradonačelnik Novog Sada Nikola Vučević citirao je poznatog književnika Ivu Andrića, ističući da ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje.

"Ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje", reči su velikog Ive Andrića, a mi Novosađani, poučeni ovom mudrošću našeg nobelovca, možemo da se ponosimo time što smo jedini grad u Srbiji koji kontinuirano, već 6. godinu, uplaćuje novac u fond za lečenje dece u inostranstvu. Postigli smo to da se dobrota od nas Novosađana očekuje, ove godine uplatili smo 25 miliona dinara u fond, što nas čini još više ponosnim, jer, i pored svih izazova i teškoća, uspeli smo da ne izneverimo očekivanja i ne smanjimo izdvajanja za one mališane kojima je pomoć toliko potrebna. Država čini velike stvari na polju medicine i zdravstvene zaštite u samoj Srbiji, ali daje sve od sebe da pomogne kada situacija zahteva specijalne stručnjake i tretmane. Obećavam da ćemo i sledeće godine pomoći rad ovog izuzetnog fonda, znamo da se to od nas već i očekuje, pozivam i druge gradove u Republici da izdvoje koliko mogu, jer ne postoji novac kojim se može meriti dečji osmeh i zdravlje.,

