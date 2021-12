Vulin: Srbija je daleko bezbednija, kriminalni klan Belivuk-Miljković više se neće ponoviti

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija danas, na izmaku 2021. godine, daleko bezbednija nego početkom godine, posebno zahvaljujući tome što je razbijen organizovani kriminalni klan Belivuk- Miljković i naglasio da se u Srbiji više neće pojavljivati takve kriminalne grupe, koje imaju snagu da ubijaju ljude, otimaju, suprotstavljaju se državi.

„Policija je zajedno sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Tužilaštvom za organizovani kriminal, pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića, odnela jednu veliku i važnu pobedu. Sklonili smo bandu krvoloka, ljudi čija je surovost nezabeležena na ovim prostorima. To što su oni radili i kako su monstruozno ubijali, to se u ratovima nije viđalo“, rekao je ministar Vulin u jutarnjem programu Pink televizije. Ministar je ukazao da hapšenje i razbijanje ovog kriminalnog klana, na koje je posebno ponosan, nije bio lak zadatak. „Bilo je veoma teško. Trebalo je dokazati sve to. Mi nismo osvetnici, mi se bavimo zakonom i da biste nekoga uhapsili morate da imate čvrste dokaze, a priznaćete nije baš lako dokazati da je neko ubijen kada nema tela, jer su oni radili po principu nema tela, nema dokaza da je neko ubijen“, objasnio je ministar Vulin. Istakao je da mu je, kada su u pitanju pripadnici klana Belivuk-Miljković i kada su u pitanju pedofili, žao što je ukinuta smrtna kazna, jer ne vidi drugi pravedniji način na koji bi takvi monstrumi bili kažnjeni. „Žao mi je što će neko od tih ljudi, neko ko siluje trogodišnju devojčicu, ljudi koji su mleli ljude u mlinovima, biti živi posle toga. Biće bar na doživotnoj robiji“, kazao je ministar Vulin. Ministar je podsetio na to da je početkom godine rešeno svih pet mafijaških ubistava počinjenih 2020. godine, neka druga ubistva stara po deset godina, a brzo i efikasno policija je rešila i tek počinjena ubistva, poput ubistva u Melencima kod Zrenjanina koje je rešeno za 24 časa ili ubistva porodice Đokić koje je rađeno u saradnji sa više policijskih uprava. „Imamo razloga da budemo ponosni na našu policiju. Policijska uprava za grad Beograd nije imala bolje rezultate i viši stepen bezbednosti u poslednjih 40 godina. To su stvari koje puno govore o ljudima, o našoj policiji“, rekao je ministar Vulin i naglasio da nije tako teško biti ministar unutrašnjih poslova kada imate podršku predsednika, koji ne dozvoljava da bilo ko vrši pritisak na policiju, već insistira na tome da policija radi po zakonu. Dodao je da je ponosan i na rezultate ostvarene u borbi protiv narkotika i da imamo rekordnu godinu kada je u pitanju zaplena narkotika. Ministar je ukazao da svi oni koji se uhvate u koštac sa kriminalom pretnje dobijaju svaki dan. „Pogledajte predsednika Vučića i šta govore za njega i njegovu porodicu. Ko mu sve preti, pa kako bih ja onda imao hrabrosti i obraza da se na nešto žalim, ako on može sve to da izdrži“, rekao je ministar Vulin.

