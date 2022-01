Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević objašnjava da napadi povodom njenog fizičkog izgleda koji su sve učestaliji u poslednje vreme, nije ništa neuobičajeno za ženu na nekoj poziciji. Kisić povodom toga, kaže da ženstvenost nije nešto što je greh, već da je to prednost i to svaka žena mora da neguje lepotu.

- Neke od nas je život naterao da budemo samostalne, ali da, ja zastupam stav da budemo dame - kaže Kisić.

Govoreći o podršci predseniku Vučiću, Kisić dodaje da ne obraća pažnju na napade, jer se bavi svojim poslom.

- Nisam imala vremena da čitam takve stvari. Meni su poslednje dve nedelje bile direktno u vezi sa prelomom ruke. Pala sam kada je pao sneg, imali smo zimski kamp za osobe sa invaliditetom. Pao je sneg na Zlatiboru, ja sam bila prikladno obučena, na onim mestima gde treba, ali eto, pala sam - rekla je Kisić.

Kisić objašnjava da je, dok je ležala u bolnici, imala vremena da pregleda komentare reditelja, a to su bili ili citati, ili kako kaže, parafraze.

- Pričali su da ja ne znam da napišem to... Ja sam samo neko ko je izneo svoje mišljenje - navodi Kisić.

Kisić dodaje da su mnogi da su pored nje, mnogi izvukli isti zaključak kada je marković u pitanju, napminjući da svaki deo može da objasni.

- Više puta je rekao da je Srbija dno dna - kaže Kisić, objašnjavajući svoji izjavu povodom Markovića.

- Ja sam zaspala, bio je sumrak u Urgentnom, i otvaram oči, i ne znam šta se desilo u međuvremenu. Salva komentara! To su bili ljudi koji su podržavali ubilačku retoriku, pitali su se šta ću sledeće da slomim. Seksističke komentare ne pominjem, to me ne dotiče... Sećam se da sam otišla na prozor, i sela tu. Moja ćerka je bila sama, pomislila sam... "Šta se dešava...". Reagovala sam kao čovek, a ne kao ministar u Vladi - kaže Kisić.

Kisić ističe, reči Gorana Markovića su krvave reči.

Kisić je komentarisala i trenutni kovid situaciju, ističući da su poslednje dve godine dosta toga iduzele građanima kada je u pitanju druženje, pesma i izlasci.

Kisić je dodala da i sama voli da izađe sa prijateljima, a da joj je omiljeno alkoholno piće rakija.

Kako gradonačelnik Novog sada Miloš Vučević dodaje, napad na Kisić jeste pokazna vežba napada opozicije.

To je stavljanje mete na čelo predsednika Srbije, kaže Kisić.

- Žuta elita je sebi dala za pravo da vodi prljavu kampanju, a Kisić je samo komentarisala Markovićevu izjavu da će Vučić proći kao Čaušesku, što je sramno... Vidite često da funkcioneri SNS neće da se izjasne kada je tako, jer znaju šta sledi. Oni koji reaguju prođu medijski pakao. Imate se seksističke ispade, najgore aluzije, u nemoći da odgovorite argumentom - rekao je Vučević.

Vučević je dodao, mnogi ne žele da izađu iz zone komfora.

- Problem je što je ministar ustao da brani predsednika. Gde su ostali da brane Dariju posle? To je problem, neki poručuju kroz tajkunske medije, da će svako ko se usudi da ih napadne, da će proćui medijski linč.Pravi se dehumanizacija, od Vučića, pa sve do celog SNS - a - naveo je Vučević.

Vučević takođe, za kraj ističe da, kada se godina za nama sumira, najznačajniji projekat u Novom Sadu jeste Kovid bolnica.

Vučević dodaje da je Markovićeva izjava dokaz da on ne može da bude dobar i normalan čovek.

- Završili smo dosta projekata, koncertnu zgradu, zgrada PIO fonda... Mnogo veliki projekat, to je zgrada na 6 spratova - priča Vučević.

Komentarišući omiljeno piće, Vučević dodaje da nije izbirljiv, te da, poput ministarke Kisić, voli da se opusti u krugu prijatelja.

Novinar Tomislav Kresović ističe da je Goran marković čovek koji je izgubio kompas sa strukturom vremena u kojem živi.

- Opredelio se da razmišlja u onom pravcu koji je napisao Duško Kovačević u 20 srpskih podela... - navodi Kresović.

