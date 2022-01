'SRBIJA IDE U DOBROM PRAVCU!' Zoran Radojičić u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otkriva nove planove, projekte, ali i to, koja je njegova ključna misija kao GRADONAČELNIKA BEOGRADA!

Gradonačelnik grada Beograda Zoran Radojičić sumirao je 2021. godinu, istakavši da je zadovoljan kako se naša zemlja sve ovo vreme borila, uprkos brojnim nedaćama, među kojima je ona najvažnija pandemija korona virusom. Kako je naveo za portal Pink.rs, Srbija ide u dobrom pravcu a u planu su mnogi projekti koji će doprineti ubrzanom i modernom razvoju prestonice, ali i čitave Srbije.

Mnogo je susreta iza nas, mnogo memoranduma, započetih projekata ali i završenih... Kako ste zadovoljni godinom iza nas?

- Zadovoljan sam, iza nas je godina pandemije koronavirusa, što je veliko opterećenje i za Grad Beograd i njegove stanovnike, i za sve ljude. Ali važno je naglasiti da je Beograd, uprkos svim teškoćama, ostao veliki i najvažniji investicioni centar u ovom delu Evrope, da smo puno toga radili, da smo se borili sa koronom i da su ljudi bili odgovorni. Nije lako skoro dve godine biti pod merama koje se menjaju s vremena na vreme i u različitim talasima pandemije. Tako da, kada sve to saberemo i oduzmemo, moramo biti ponosni pre svega zbog toga kako su se Beograđani ponašali, ali i kako se Grad Beograd borio u ovim okolnostima, uzevši u obzir da se puno radi i da smo nastavili projekte. Idemo u dobrom pravcu - kaže gradonačelnik.

Koliko su bitni politički i ekonomski potezi koje grad Beograd čini za prosperitet čitave države?

- Beograd jeste lider Srbije, ali i regiona obzirom na projekte koji se rade, obzirom da je kulturni centar, obzirom i na mlade koji dolaze u Beograd... Ja sam se rodio u Kostolcu, živeo u Majdanpeku i Lazarevcu, i ja vidim te konce i tu vezu između Srbije i Beograda iz različitih uglova. Sve više ljudi živi u velikim gradovima, ne samo u Srbiji. Sve to govori da moramo voditi računa kako pozicioniramo I razvijamo Beograd - istakao je gradonačelnik.

Gotovo čitav mandat je iza vas, i sada kada se osvrnete unazad, na koji projekat ste najponosniji?

- Kada ja govorim o projektima, to je Tiršova 2, tu je i Linijski park koji će promeniti čitav Beograd. Radi se pored reke, urediće se na savremen način, uz poštovanje ekologije. Imamo puno projekata koji se tiču puteva, infrastructure... Bitni su i zdravstveni projekti, klinički centri, bolnice, koviod bolnice… Ali Tiršova 2 je projekat na koji se čekalo 50 godina. Neophodno je da naša deca mogu da se leče onako kako zaslužuju. Dolaziće i pacijenti iz regiona a i šire, jer imamo odlične lekare. 60.000 kvadrata će se izgraditi, 30.000 samo bolničkih kvadrata. Važno je naglasiti da će pacijenti moći sa auto-puta direktno dolaziti do bolnice. I ona je uz ginbekološku kliniku, da bi bebe rođene sa anomalijama odmah mogle da idu da se leče. Uvek sam mislio da jedan takav projekat mora da se pokrene, i onda kada sam razgovarao sa ministrom i predsednikom naišao sam na veliku podršku. Na izgradnji smo temelja, i onda idemo u fazu izgradnje – rekao je gradonačelnik, dodajući da ga ovaj projekat najviše raduje.

Svedoci smo sve većeg broja automobila na beogradskim saobraćajnicama… Na koji način grad Beograd planira da unapredi mobilnost?

- Sve više ljudi živi u gradovima, i sve je više automobila. U Beogradu ma preko 650.000 automobila, što je mnogo. Mi smo na jednom naučnom skupu prošle godine dobili nagradu za našu strategiju, i ona podrazumeva puno stvari. Pre svega je važna obilaznica oko Beograda, da se završi. Ona Beograd deli na dve polovine, i na taj način će saobraćaj biti izmešten na periferuju, takođe, i saobraćaj iz centra grada biće izmešten na sam rub. Metro je neobilazna priča, i to je sastavni deo razvoja ovog grada. Neće biti rešenja u narednim decenijama bez tog projekta, I zato sam ponosan, jer jedna odgovorna vlast radi na tom projektu. Sa svim tim linijama imaćemo jednu mrežu metro linija, koje će omogućiti da grad bolje funkcioniše. Tu su i biciklističke staze, ponovo se raspisuje tender da se na taj način diže svest i olakšava mogućnost da se ulice rasterete. Takođe, i pešački prelazi se šire... Sve što se radi za razvoj saobraćaja je deo rešenja mobilnosti - navodi gradonačelnik.

Sa kojim prijateljstvima Beograd ulazi u 2022. godinu?

- Imali smo puno susreta sa predstavnicima gradova iz Srbije, sa predstavnicima gradova iz regiona, iz Republike Srpske, iz Crne Gore… Takođe imao sam i čast da napravim kontakt sa gradonačelnikom Petrograda, bili smo mi u Petrogradu, potom je delegacija Petrograda došla u Beograd. Oba susreta su bila vrlo značajna. Ostvaren je prvo prijateljski odnos između naša dva naroda i naša dva predsednika, a onda i na tom gradskom nivou. Osetilo se to I kod nijih I kod nas. Kada su došli, oni su nam poklonili spomenik Aleksandru Nevskom, isti kao kod njih, dogovorili smo različite vidove saradnje, da zbližavamo mlade ljude, pa preko primera dobre prakse, da mogu i oni da implemetiraju ideje, ali i obrnuto. Ponosan sam na početak nove faze saradnje – rekao je gradonačelnik, pa dodao:

- Nedavno sam bio i u Atini, gde smo takođe napravili dobar dogovor sa gradonačelnikom i sa ljudima koji rade u njegovoj administraciji. Oni su vrlo radi da naša saradnja u narednom period bude još intenzivnija. Radi se o jednom mladom energičnom gradonačelniku, punom novih savremenih ideja, i zato mi je i bilo važno da vidimo kako oni to rade. Gradonačelnik unapređuje značajne stvari u Atini, od socijalnog aspekta funkcionisanja grada, preko mobilnosti, tretmana otpada i vođenja računa o prilagođavanju grada deci kao grupi koja je najprioritetnija. Dogovorili smo se da i on uskoro dođe u Beograd i da uđemo u sledeću fazu konkretnije realizacije napravljenih dogovora. Imamo sporazum sa Atinom iz 1966. godine, ali kroz ovaj sporazum imamo preciznije pravce u kojima ćemo sarađivati. Sa gradonačelnikom Banjaluke imamo česte susrete. i dogovaramo se kako da građanima omogućimo bolji kvalitet života… Gradonačelnik Nikšića je bio naš gost, razgovarali smo o problemima, kako možemo jedni drugima da pomognemo… - kaže gradonačelnik.

Kakva iskustva nosite iz Istambula i sastanka sa gradonačelnicima regiona?

- U Istanbulu smo imali sastanak B40, na inicijativu gradonačelnika Istanbula, gde su gradonačelnici iz regiona bili prisutni i sa kojima smo razgovarali o aktuelnim problemima. Meni je tu bilo važno posebno to da se Beograd prepoznaje kao lider u mnogim oblastima i da jednostavno imamo prostora da te oblasti unapređujemo, i da se još dodatno nametnemo kao lideri regionalno, a i šire. Imali smo mnogo kontakata, i sa gradonačelnicom Skoplja, koja je jako moderna, gradonačelnik Splita takođe… Imali smo dobru saradnju i razgovore. Puno kontakata, ali je suština da se gradovi nameću kao lideri različitih zemalja – rekao je gradonačelnik.

Kultura i briga o spomenicima je obeležila vaš mandat. Stefan Nemanja koji ponosito podseća na slavnu istoriju srpskoh naroda, despot Stefan lazarević takođe… Da li je grad Beograd ovim želeo da poruči koliko je bitno negovati kulturu sećanja, i da li se na taj način podiže nivo nacinalne svesti svesti?

- Dosta toga je urađeno. Mislim da je važno podsećati na svelte trenutke naše istorije, da li kroz spomenike, ulice, događaje… Ja sam tu dao mali doprinos, na moju inicijativu Vladeta Jerotić je dobio jedan deo Dalmatinske ulice. On je obeležio grad Beograd, dosta toga uradio... Ostaće njegovo ime za nove generacije. Skver Mileni Dravić i Draganu Nikoliću je jedan lep primer, podsećanja ljudi na jedan period grada Beograda koji su njih dvoje obeležili. Nadam se da će i taj trg zaživeti i da ćemo negovati sećanje na njih, i taj period – kaže gradonačelnik.

Mladi i inovacije? Čemu mladi da se nadaju?

Jedan od pravaca razvijanja Beograda je da bude sa jedne strane zdrav grad, a sa druge strane grad prilagođen deci. Treći pravac je taj, da mladim ljudima omogući da se obrazuju edukuju i da sve nove inovacije mogu da implementiraju u funkcionisanje grada. Kroz Naučno tehnološki park na kom smo radili u prethodnom periodu, mi smo potpisali i sporazum o razvoju saradnje sa Institutom za veštačku inteligenciju… To je samo jedan od pravaca gde se vidi da Beograd može da pomogne mladima da učestvuju u njegovom razvoju. Kada sam pominjao Linijski park, 55 mladih arhitekata su učestvovali u pravljenju idejnih rešenja, i to je primer da mladi mogu da utiču u razvojni koncept Beograda – kaže gradonačelnik.

Uneli ste novu energiju u grad, I evo prilike da Beograd ponovo ima lekara za gradonačelnika, koju to osobinu bi valjalo da jedan gradonačelnik ima?

Shvatam poziciju gradonačelnika kao poziciju gde čovek ne mora da bude preterano stručan u nekoj oblasti koje se tiču gradskih administrativnih oblasti. To treba da bude čovek koji voli svoj grad i želi dobro gradu, i različite su profesije ljudi koji bi mogli da vode grad Beograd. Ja sam hirurg, i trudim se da razvijam te neke osobine koje se razvijaju u poslu kojim se ja bavim, koje će da se implementiraju u funckionisanje i vođenje grada. Ima puno osobina, a meni se čini da je značajno strpljenje koje morate da imate dok radite, zatim puno malih detalja. Male stvari su bitne, puno ima detalja da bi operacija bila uspešna. I jednom i drugom poslu je zajednička osobina taj stepen odgovornosti. Vi kada operišete dete, ogroman je stepen odgovornosti, jer se radi o dečijem organizmu. Beograd sa druge strane nosi isto veliku odgovornost, jer je u pitanju ogroman broj ljudi. Trudim se da pravac razvoja Beograda vodim u pravcu zdravog grada, i da to bude nešto što ću ja olakšati. Prošli smo kroz period gde te teme nisu bile lake za diskusiju, ali sam dao najviše što mogu, i nadam se da će sve to imati svoj efekat - rekao je gradonačelnik.

Možete li da se setite nekog momenta iz detinjstva koji vas podseća na praznične dane?

Ti praznični dani su bili češće sa snegom, bila je prava zimska idila. Ta neka toplina doma, pored jelke je ono čega se najviše sećam, i to je najlepši deo praznika, Nove godine, Božića, pa do Srpske Nove godine. Mi smo sa Zlatibora, živeo sam u Majdanpeku, tamo ima puno snega... Najlepši deo trenutka je kada se cela porodica skupi oko šporeta ili peći, i ta neka toplina samog ambijenta je nešto najlepše čega se sećam - istakao je gradonačelnik.

Šta gradonačelnik želi Beograđanima?

- Nemam šta važnije da poželim od zdravlja u vreme korone, to je sigurno na prvom mestu. Želim s druge strane i ličnu i porodičnu stabilnost. Ta je osobina možda i zanemarena u današnje vreme – vođenje računa o sopstvenom balansu i stabilnosti. S tim u vezi, važna je i politička stabilnost jer kada imate jednu stabilnu situaciju u bilo kom domenu, u stvari je to dobra mogućnost, platforma da napredujete i da u sledećoj godini budete još bolji nego u prethodnoj.

