VUČIĆ O SITUACIJI NA KiM: Srbija je uvek SPREMNA za dijalog sa Prištinom, ali bez DIKTATA!

Srbija je uvek za dijalog spremna, ali dijalog bez uslovljavanja i bez diktata i naredbi za srpsku stranu, poručio je danas u Pančevu predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je, na pitanje kakav je stav Beograda po pitanju budućnosti dijaloga i da li je realno očekivati da se on završi do kraja ove godine, rekao da je Srbija uvek spremna za dijalog.

– Međutim primetili ste dve stvari ko je pažljivo i na ozbiljan način čitao izjave Aljbina Kurtija. Prvo, rekao je da može dijalog naravno, ali da u centru bude međusobno priznanje. To je bila tačka jedan. Pošto sam shvatio da ne razume o čemu govri, rekao je da su na čistom evropskom putu i da će tražiti prijem u EU, a da je Srbija članica Evroazijskog saveza. On ne razume šta je potpisati sporazum, a šta biti član – objasnio je on.

Vučić je izrazio uverenje da je do tog zaključka Kurti verovatno došao čitajući pojedine zapadne medije.

– Srbija se nalazi na evropskom putu i ima veoma dobre odnose sa svim svojim prijetaljima u svetu, Rusiju, Kinu, Indiju, i nastaviće da ih čuva, gaji i baštini – naglasio je on.

Vučić je ukazao da je predstojeći referendum prilika da pokažemo da smo opredeljeni za evropske vrednosti.

– A to je pre svega da građani razumeju da će profesionalci sami birati sudije i tžioce bez mešanja politike. To je važna poruka da se Srbija menja – zaključio je on.

