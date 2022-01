'IZABRALI NOVU METU - MOJU MALOLETNU DECU' Aleksandar Senić odgovorio na TEKST portala 'Pištaljka'

Aleksandar Senić odgovorio je na tekst portala "Pištaljka".

Odgovor funkcionera SNS Aleksandra Senića prenosimo u celosti:

- Dobro je poznato da portal pistaljka.rs već godinama iznosi neistine o meni, pokušavajući da unizi sve rezultate koje postižem, kako na ličnom, tako i na političkom polju. Ali, ovaj put su junaci iz pomenutog portala izabrali novu metu - moju maloletnu decu.

Ne mogu da pronađem reči kojima bih opisao kukavičluk koji je taj portal iskazao - falsifikujući istinu i zloupotrebljavajući moju porodičnu tragediju.

- Junaci iz Pištaljke su navodno pronašli neke dokaze da su moji maloletni sinovi davali milionske pozajmice i kupili državnu zemlju, što apsolutno ne odgovara istini i svaki dobronamerni čitalac njihovog gnusnog teksta može da uoči da su činjenice prikazali na iskrivljen i neistinit način.

Moja maloletna deca su postali vlasnici udela u određenim privrednim društvima isključivo na osnovu naslednog prava. Moja majka je preminula pre 5 godina i svojim testamentom je svoju imovinu rasporedila po svojoj želji. Na taj način su moja deca postala vlasnici udela u 2 privredna društva.



Ovim putem najoštrije demantujem da su moja deca dala bilo kakvu pozajmicu, a kamoli višemilionske iznose. Ona nemaju otvorene račune u bankama, niti raspolažu bilo kakvom imovinom višemilionske vrednosti. Žive normalan život, kao i svi njihovi vršnjaci u Srbiji.

Gnusna je laž da su na neobjašnjiv način moja deca postala vlasnici državne zemlje. Sve je to lažna konstrukcija bolesnih umova! Uz sve to, nisu našli za shodno da me kao njihovog roditelja kontaktiraju i pitaju sve što im navodno nije jasno. Očigledna je podla namera da se izvrši moja medijska kompromitacija, uz korišćenje moje maloletne dece.

Na ovakvo junačko pisanje portala Pistaljka, kreće orkestrirani napad tzv. nezavisnih medija, koji iznose senzacionalne naslove, opet zloupotrebljavajući moju maloletnu decu. Zaista ne shvatam koliko neki um mora biti bolestan da bi za politički obračun koristio maloletnu decu, a sve da bismo ja i Srpska napredna stranka, za koju naglašavaju da sam njen visoki funkcioner, bili medijski kompromitovani.

Zahvaljujem svim stranačkim kolegama koji su me danas zvali i upućivali mi reči podrške u ovakvom, najbestidnijem političkom obračunu.