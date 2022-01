PRIJATELJSTVO SA SRBIMA SE SUROVO KAŽNJAVA! Hajnc Kristijan Štrahe plaća brutalnu cenu, ali ne odustaje - ZA KOSOVU PRIMENITI MODEL JUŽNOG TIROLA!

Kao vatreni evropski i austrijski patriota, uvek sam oštro odbijao antisrpsku i antirusku politiku. Uvek sam se zalagao za blisko i iskreno partnerstvo sa Srbijom i Rusijom na ravnopravnim osnovama. Konfrontacija EU i NATO sa Rusijom nanela bi ogromnu štetu Evropi i svim drugim učesnicima, kaže u intervjuu za Sputnjik Hajnc Kristijan Štrahe.

Hajncu Kristijanu Štraheu, nekadašnjem lideru Slobodarske partije Austrije (FPO) i vicekancelaru mejnstrim mediji mnogo toga zameraju - između ostalog i jednu vrstu divljenja prema srpskom narodu i to što često pozdravlja sa uzdignuta tri prsta.

Nakon što je 2019. morao da napusti položaje vicenakcelara i lidera FPO zbog famozne „afere Ibica", Štrahe se na prvi pogled povukao iz politike.

Međutim, nije uspeo da izdrži i vratio se, ovaj put kao lider jedne lokalne stranke Alijansa za Austriju. I pored toga što je pred prvostepenim sudom osuđen za korupciju, Štrahe i dalje zrači optimizmom i rešenošću da ostane u političkoj areni. A napisao je i knjigu „Atentat na Ibici".

Iz razgovora, koji smo vodili uz pomoć austrijskog novinara srpskog porekla Filipa Gašpara, vidi se da Štrahe nije ni za jotu odstupio od političkih stavova koje je zastupao u prošlosti. I danas se, kako kaže, zalaže da se kosovskometohijsko pitanje reši po principu Južnog Tirola.

U predgovoru knjige kažete da ona nije opravdanje ili izvinjenje. O čemu je zapravo knjiga?

- Radi se o ličnoj ponovnoj proceni napada na Ibici koji sam srećom fizički preživeo, kao i razmatranju političke pozadine i onoga šta se stvarno dogodilo. Manipulativno skraćivanje video-snimka puštanog u javnost do sada je potpuno izvlačilo činjenice iz konteksta. Sada, kada je objavljen kompletan sedmosatni materijal, video-snimak je službeni dokaz da nisam bio korumpiran, da sam uporno odbijao sve ponude tamošnjih varalica i da nisam hteo da privatizujem austrijske vode (vode u Austriji su pod kontrolom države), već sam hteo da ih zaštitim ustavom. Knjiga pokazuje da su, još uvek nepoznati, moćni naručioci pokušavali da me politički unište još od 2013. Kao doušnici u dugogodišnjoj konstrukciji manipulativnih podataka pojavljuju se i Savezna kancelarija kriminalističke policije i Savezna kancelarija za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma. „Nekako miriše na tajnu službu", rekao je o svemu bivši predsednik nemačkog Bundestaga Volfgang Šojble prilikom jednog gostovanja nakon što je snimak objavljen.



Kažete u knjizi da su novinari koji su objavili famozni video snimak manipulisali njime i usmerili u pravcu Vaše smene? Možete li da objasnite kako su to uradili?

- Novinari „Ziddojče cajtunga" i „Špigla" nisu radili kao istraživački novinari. Oni su skraćivanjem video sekvenci kreirali lažnu sliku u interesu onih koji su želeli moju smenu, sve po motu „Štrahe mora da ode". Svakako, koristili su se čak i kriminalnim metodama da kreiraju sugestivne zamke. Očigledno sam stajao na putu moćnim krugovima u Austriji i EU. Moj pomirljivi i balansirajući stav za prosperitetni razvoj odnosa sa Rusijom i Srbijom u zajedničkoj Evropi - bez sankcija i bez lažnog priznavanja Kosova - svakako je takođe bio deo njihove pokretačke snage.



Iako ste najavljivali da ćete se povući iz politike, kada ste napustili FPO, osnovali ste novu stranku. Možete li da živite bez bavljenja politikom?

- Neki moji naslednici, koji su u političare izrasli zahvaljujući meni, nisu se pridržavali dogovora nakon što sam podneo ostavku, ostavili su me na cedilu i isključili iz stranke. To više nije bila moja vizija liberalno-patriotske stranke za koju sam se zalagao srcem i dušom. Želim da mojim nevernim i nepoštenim drugovima pokažem da takve metode ne mogu da dugoročno prevladaju Istina na kraju uvek izađe na videlo.

Nakon afere, ili kako kažete, atentata na Ibici, napustili ste FPO, usledio je još jedan sudski proces na kome ste osuđeni zbog korupcije na 15 meseci uslovno…

- Moji naslednici u FPO-u, čiji sam rejting sa tri odsto podrške povećao na 26 odsto nakon što sam dao ostavku na mesto vicekancelara i lidera stranke, isključili su me, oklevetali i kriminalno napustili, umesto da stanu uz mene. To je išlo u ruku atentatorima, ali do danas nije ništa doprinelo istrazi. Usledio je proces u kojem nisam pravosnažno osuđen zbog stranačke donacije od 2.000 evra 2016. i donacije za izbornu kampanju 2017. FPO-u kao opozicionoj stranci od 10.000 evra, što je, inače, u potpunosti prijavljeno u skladu sa pravilima. Pogrešno sam optužen da sam hteo da ispravim opravdano lošu administraciju u oblasti privatnih bolnica, ne iz uverenja, već na osnovu navedenih donacija. To je apsurdno. Ali opet: to je nepravosnažna presuda zbog koje se mnogi pravni stručnjaci hvataju za glavu i što se naziva političkom motivisanom pogrešnom presudom. Nisam ništa skrivio i naravno uložio sam žalbu protiv presude.

I vaš nekadašnji kancelar Sebastijan Kurc optužen je za korupciju… Otkuda odjednom toliko korupcionaških istraga u Austriji? Šta je po Vašem mišljenju uticalo na to da sve one budu otvorene u tako kratkom roku?

- Sve liči na princip koji je u „Arhipelagu Gulagu" opisao Aleksandar Solženjicin. Marksisti i komunisti kriminalizuju one koji misle drugačije, istovremeno štedeći prave kriminalce. U vezi sa video-zamkom na Ibici, ciljano je pripremljeno i dostavljeno bezbroj anonimnih kleveta, što je dovelo do istrage. Operacijom „Ibica" planirana je i sprovedena ciljana promena režima u pravom smislu te reči. Desio se, ako hoćete, državni udar.



Kako gledate na to što je FPO odlučila da ne produži ugovor o prijateljstvu sa Jedinstvenom Rusijom?

- Pored sporazuma o prijateljstvu sa „Jedinstvenom Rusijom", nažalost je raskinut i sporazum o prijateljstvu sa SNS-om u Srbiji. To me je šokiralo i duboko pogodilo. Kao predstavnik hrišćanskog Zapada, moje je čvrsto uverenje iz dubine srca da jaka, mirna i perspektivna kontinentalna Evropa mora pronaći i obezbediti mir i ravnotežu između Srbije i Kosova i Metohije. To može funkcionisati samo u bliskom partnerstvu Francuske, Nemačke i Rusije - u smislu istorijske „Svete alijanse". Sukob koji se trenutno rasplamsa između EU i Rusije je veoma opasan i trenutno se ponovo zaoštrava na neodgovoran način.

Kakvi su vam planovi za budućnost? Hoćete li uspeti da pozicionirate Alijansu za Austriju na nacionalnom nivou?

- Kao „normalan" građanin, jesam i ostaću jako zainteresovana politička osoba sa doslednim, liberalno-patriotskim stavom za hrišćansku Evropu nacija, protiv islamizacije Evrope i za očuvanje sloboda, osnovnih prava, identiteta, vrednosti i tradicije svih evropskih naroda. Trenutno sam se povukao iz aktivne stranačke politike i borim se za svoju porodicu i da sa sebe skinem sve klevete, da okončam postupak i da dodatno proširim svoju ekonomsku budućnost kao preduzetnik.