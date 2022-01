'NIKADA NISU ŽELELI DIJALOG!' DRECUN ZA PINK: 'Strateški cilj Prištine je etničko čišćenje Srba sa teritorije Kosova!'

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, nedavno je izjavio da je za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, ali da mnogo veći udeo u rešavanju problema ima Beograd, što je, kako predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun kaže, laž, jer Albanci nikada nisu želeli postizanje bilo kakvog dogovora sa drugom stranom, čemu svedoče brojni dijalozi sa Srbijom.

Drecun ističe da Kurti, Vjosa Osmani i ostali njima slični, nikada nisu želeli nikakav dijalog sa Beogradom.

- Bilo je devet razgovora, i ništa nije postignutno, samo je došlo do razmene tela sedam Albanaca, i troje Srba. Nikakav drugi napredak nije bio. Ono što brine je to što delegacija Prištine nikada nije doirektno razgovarala, već samo preko posrednika - kaže Drecun.

Kako dodaje, Miroslav Lajčak je pokušavao da nametne nova rešenja, ali Priština nije želela ni da čuje, dok su rešenja za Srbiju bila prihvatljiva.

- Oni nisu želeli ni da otvore arhive, posvete se problemima. Odbijaju da realizuju Briselski sporazum, posebno ZSO - dodaje Drecun.

Kako dodaje, Kurtijeva izjava da dijalog zavisi od Beograda nije istinita, jer je Priština ta koja koči bilo kakvu vrstu dogovora.

- Ono što zabrinjava je to, da je Priština posvećena ujedinjenju Albanije i Kosova, o tome govore neki ministri, o nekom prirodnom načinu ujedinjenja... Kada sa jedne strane imate ideju o stvaranju velike Albanije, a sa druge strane jednostrane poteze koji ugrožavaju Srbe na Kosovu, to su stvari koje brinu. Na sve to, imate vojsku, jačanje policijskih snaga, imate upadanje ROSU... Sve to pokazuje da Priština ne želi nikakav dijalog, nego samo traže da priznamo lažnu državu Kosovo - naveo je Drecun.

Drecun kaže da je cilj Prištine i terorističke OVK, koja je stvarala lažnu državu, da se etnički očisti ta teritorija.

- Strateški cilj Prištine je etničko čišćenje Srba - rekao je Drecun komentarišući izjavu Edite Tahiri.

Autor: