VUČIĆEVIĆ: 'Novogodišnji vatromet u Beogradu je 'SLIKA I PRILIKA' SRBIJE!' I hrvatski mediji koji nas stalno napadaju su ODUŠEVLJENI!'

Dragan J. Vučićević, urednik Informera kaže da novogodišnji vatromet kod Kule Beograd jeste trenutna slika i prilika Srbije. On je istakao da svi svetski mediji srpski vatromet nazivaju svetskim čudom, dok Đilas, i pojedini opozicionari nisu istog mišljenja, što je njihova bruka.

DOČEK NOVE GODINE U BEOGRADU

Kako je istakao, i hrvatski mediji koji napadaju Srbiju nisu mogli da kažu ništa loše.

- Rekli su da je sijalo kao Burž Kalifa! - navodi Vučićević.

- Đilasovci samo pljuju, njima je glavna vest što se juče skupilo nešto ljudi, i što su blokirali puteve - kaže Vučićević.

Vučićević dodaje da je vatromet i laser šou radila američka firma koja ima 11 Ginisovih rekorda, i da je to firma koju je angažovalo 11 američkih predsednika tokom inauguracija.

- U centru je bila Kula! A ranije su govorili da to nikada neće biti, da je Kula Beograd izmišljotina, a to je simbol uspeha sadašnje Srbije. Da se ne lažemo, zahvaljujući Vučićevoj politici ovaj projekat jeste uspeo. Niko osim njega u to nije verovao, još dok je bio premijer. Kao što su mogući putevi, činjenica da smo ekonomski šampioni Evrope, tako je bilo moguće i ovo! - kaže Vučićević.

Vučićević je dodao da je veliki uspeh kada vas CNN stavi u pregled na Dnevniku, što je ranije bio slučaj sa nekim drugim zemljama, a Srbija je, ove godine doživela i tu čast.

- Najavili su novi vatromet i laser šou za Srpsku novu godinu, a čuo sam da se već raspituju iz zemalja regiona da dođu kod nas, da vide taj spektakl! -kaže Vučićević.

Govoreći o turistima, Vučićević dodaje da je fascinantan uspeh tolika posećenost, jer je u ta dva tri dana promet u Beogradu dupliran.

JUČERAŠNJI PROTESTI

Vučićević kaže da su u pitanju dve politike, jedna je ona koja pravi haos, a druga je vezana za uspeh Srbije, čemu svedoči i gorepomenuti vatromet koji je svojom lepotom oduševio svetske medije.

- Njima je to glavna vest juče, blokirali su Preljinu, Šabac... Zelenović koji je iz Šabca ode u Preljinu... Oni su se dovlačili iz cele Srbije da bi napravili blokade - kaže Vučićević i dodaje da ovakvim potezima govore sami o sebi.

Kako je naveo, sve ih je manje i manje, što je juče, još jednom dokazano.

