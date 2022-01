SKANDAL! Jadni srpski narode, Đilas i Šolak se našim parama zabavljaju i bacaju ih u bunar, potvrđeno sve

Da stvar nije šala, pokazalo se i kroz zvaničnu objavu kluba Sautempton koji je potvrdio ove navode. Vest je brže bolje objavljena i na protalu “Direktno”, koji je pod uređivačkom kontrolom bliskog Šolakovog saradnika i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Oni su napisali da je klub Sautempton potvrdio da je Sport Republic, čiji je glavni investitor Dragan Šolak, preuzeo kontrolni deo u vlasništvu tog kluba.

U britanskim medijima ova vest je najavljena kao “brejking”, što znači udarna vest.

– Presrećni smo zbog kompletiranja ove akvizicije – rekao je Šolak.

A new era at #SaintsFC 😇



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.