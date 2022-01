Petković: Voljora Čitaku ne može da prihvati da je Đoković najbolji, pa primitivno vređa

- Kad Vljora Čitaku ne može da prihvati da je Srbin Novak Đoković najbolji, tada ga primitivno vređa. Na sve uvrede i napade, odgovor je samo jedan - šampionski! Napred Novače! - napisao je Petković na Tviteru.

When @vloracitaku you cannot accept that a Serb @DjokerNole is the best, then you extend primitive insults to him.



There is only one answer to all insults and attacks - answer worthy of a champion 🥇! Go @DjokerNole 🇷🇸 https://t.co/zZ1znhLXIB