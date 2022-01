Marko Đurić, ambasarod Srbije u SAD, u božićnom intervjuu za Pink.rs istakao je da je ponosan na aktuelnu politiku Srbije koju vodi predsendik Aleksandar Vučić i zahvaljujući kojoj svedočimo boljem pozicioniranju Srbije na svetskoj plitičkoj i ekonomskoj mapi.

- 2021. godna je bila godina ubrzanog ekonomskog, infrastrukturnog, bezbednosnog i spoljnopolitičkog rasta i razvoja Srbije. U tom smislu, meni kao ambasadoru Srbije zadatak je bio odgovoran, ali i nešto lakši da prenesem istinitu i ažurnu sliku o dešavanjima u Srbiji. Kada predstavljate zemlju koja ima najeveći privredni rast u Evropi to je logična prva rečenica u svakom ozbiljnijem razgovoru sa ljudima koje upoznajem - rekao je Đurić za Pink.rs.

Kakva je mogućnos saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama?

- Poslovne mogućnosti za unapređenje odnosa između Srbije i Amerike su rezultirale ugovorima vrednim stotinama miliona dolara za našu državnu namensku industriju, i sa ponosom mogu da kažem da je ambasada Srbije pomogla uspostavljanju kontakata ne samo u toj sferi nego i u drugim različitim sferama.

Koje su to oblasti gde postoji saradnja?

- Recimo, od obnovljivih izvora energije gde smo radili na ugovoru vrednim 1,6 milijardi dolara za izgradnju pet solarnih elektrana u Srbiji koji je potpisan, ali i mnogim drugim stvarima. U privrendom smislu ova godina je bila izuzetno dobra, i trudili smo se da to na najbolji mogući nečin predstavimo. Kada je reč o američko-srpskim odnosima generalno, ovo je bila godina u kojoj smo produbili uticaj i srpsko prisustvo u kongresu SAD. Kongresni kokus prijateljstva sa Srbijom u Kongresu SAD je više nego udvostručen ove godine. Ja sam lično, kao ambasador imao trocifren broj sastanaka sa predstavnicima američkog kongresa. Mnogi od tih ljudi nisu u svom fokusu pažnje svakodnevno imali Srbiju, tako da je ta prilika, da se njima predstavi nova slika Srbije koja nije ona iz devedesetih godina, bila jedinstvena i dragocena.

BROJNI DOGAĐAJI U ORGANIZACIJI SRPSKE AMBASADE U SAD

Imate dosta susreta sa članovima Kongresa... Da li ste im predstavili i projekat Otvoreni Balkan?

- Samo u decembru mesecu mi smo organizovli tri fenomenalana događaja u vezi sa razvojem američko-srpkih odnosa. Jedan je bio gala proslava 140 godina američko- srpskih diplomatksih odnosa koja je okupila sam vrh vašingtonske diplomatske i političke elite, kao i naše umetnike poput operskih pevačica sestara Soldo. Zatim smo u decembru takođe organizovali Regionalni investicioni forum zajedno sa Američko-evropskom privrednom komorom i sa Američkim ministarstvom privrede koji je okupio potencijalne ulagače u naš region. Njima smo predstavili ideju ''Otvorenog Balkana''. Mogu da kažem da je inicijativa predsednika Vučića koju je zajedno sa nekim drugim liderima pokrenuo jedna od najboljih stvari za predstavljanje nove paradigme politike u našoj zemlji i našem regionu, i da je ona naišla na univerzalnu podršku u političkim krugovima SAD-a. Pored toga, u decembrtu sam bio i organizator večere za članove kongresa koja je okupila čak 14 članova kongresa što nije nešto što može svakoga dana da se vidi i kod mnogo većih zemalja koja imaju svoja diplomatska predstavništva u Vašingtonu. Smatram da je tu reč o jednom dugoročnom ulaganju.

Mnogi će reći da ti ljudi iz Kongresa nisu značajni... Ali, ne shvataju da je to zalog za budućnost?

- Sva ta prijateljstva koja danas stvaramo su zalog za to da 5 ili 10 godina napred kada ti ljudi budu dodatno napredovali u svojim političkim karijerama, Srbija dobije pouzdane partnere na najvišim pozicijama. Došli smo sada već u fazu da mnogo više ulogu ima i srpska dijaspora u SAD, a to znači da Srbi koji imaju američko državljanstvo treba da podignu svoj glas o značaju dobrih odnosa Srbije i SAD, i da donosiocima odluka u Americi ukažu na značaj i veličinu srpske zajednice. Prošle nedelje sam boravio u Čikaga. Samo u okolini Čikaga procenjuje se tu živi 300.000 ljudi poreklom sa našeg prostora.

Da li se srpska zajednica u Americi drži zajedno?

- Moram da kažem da ima pozitivnih trendova i pomaka. Recimo: Srpsko filantropsko društvo, Mlada asocijacija srpskih privrendika u Americi, i različiti drugi novi forumi koji nastaju, poput Kongresa srpskog ujedinjena rade na tome da unaprede položaj i pre svega efikasnost srpske dijaspore u političkom organizovanju i delovanju. Kao ambasada mi smatramo da je trenutak da podržimo ta okupljanja, i zbog toga ćemo u martu mesecu podržati veliki skup srpke dijaspore u Vašingtonu i planirano je da srpske organizacije održe manifestacju Srpkih dana na Kapitol hilu gde će upravo Srbi i Amerikanci organizovsti lobističke događaje za podršku unapređenju i položaju Srbije u američkoj političkoj klasi.

GRADIMO NOVI SNAŽAN SRPSKI LOBI

Koji su problemi sa kojima se najčešće suočavate?

- Problemi su ti što mi praktično političku infrastrukturu u SAD nismo razvijali decenijama, nismo dovoljno ulagali. Nakon raspada Jugoslavije mi nismo ni zgradu ambasade imali u Vašingtonu, nego smo iznajmljivali neki privatni prostor. Sada se to menja. Predsednik Vučić je kao značajan prioritet dao izgradnju srpske infrastrukture u SAD, i u okviru toga mi možemo samo da prospreiramo. Nabavljamo novu fenomenalnu zgradu ambasade Srbije, na kilometar od Bele kuće. Već intenzivno radimo na ujedinjenju i ukrupnjenju srpskog političkog faktora u Americi kako bi se na medijskoj i javnoj sceni emitovale drugačije poruke o Srbiji. Reč je o stvarima koje dugoročno mogu da daju značajan rezultat. Predsednik Vučić ima viziju snažne Srbije koja podrazumeva da njena spoljna politika počiva na stubovima dobrih odnosa sa velikim silama. Moj mali i veoma odgovoran deo posla je da pokušam da u periodu dok sam ambasador u SAD doprinesem izgrandji infrastrukture koja će doprineti da ti odnosi sa SAD sa budućim generacijama budu usidreni na solidnim temeljima i da moji naslednici kao budući ambasadori u SAD zateknu i dobru uređenu i dobro organizovanu ambasadu koja je uređena i isti takav srpski lobi. Sledeći viziju predsednika Aleksandra Vučića mi u Americi gradimo novi snažan srpski lobi.

Da li ste zadovoljni kontaktima koji su razvijani do sada od kada ste na mestu ambasadora Srbije u SAD i da li je Srbija na dobrom putu ka osnaživanju odnosa sa SAD?

- Ja ću biti zadovoljan kada pozicija Srbije bude dodatno osnažena, a do tada ću danonoćno da radim. Čeka nas još mnogo izazova, ali Srbija je na dobrom putu da izgradi snažniju poziciju u odnosima sa SAD.

ALBANSKI NAROD JE DOBRO POLITIČKI ORGANIZOVAN U SAD

Kako reagujete na napade koji su sve učestaliji, i nisu ni prestajali, od strane albanske strane čiji je lobi u SAD dosta snažan?

- Albanski narod je dobro politički orgnaizovan u SAD tokom čitavog prethodnog stoleća. Ti napadi ne iznenađuju, oni su očekivani. Ono što jeste izostajalo u prethodnom periodu je koordinisan odgovor srpske strane. I mogu da potvrdim da se danas srpski argumetni i srpska reč čuju. Nijedna optužba i nijedan napad ne ostajen bez odgovora potkrepljenim argimetnima, činjenicama i nastojanima da naše prijatelje, ne samo argumentima i činjenicama, već i prijateljstvom i ličnim odnosima uverimo u dobre namere Srbije.

Kako ste zadovljni vašim naslednikom na mestu direktora Kancelarije za KiM Petorm Petkovićem?

- Petar Petković je čovek čija je duša na Kosovu i Metohiji i mislim da se to oseća jako. Kao i dok sam ja bio na čelu te Kancelarije on predvodi jedan tim ljudi koji su posvećeni, marljivi i koji vole Srbiju i KiM. Raditi u Kancelariji za KiM nije samo profesija, to je način života. Ti ljudi provode na točkovima dobar deo godine obilazeći srpske sredine na KiM i rešavajući njihove probleme. Po statistikama iz voznog parka se najbolje vidi. U nekim drugim državnim organima službena vozila pređu od 20 do 30 hiljada kilometara, a naša vozila u kancelarji za KiM godišnje pređu između 150.000 200.000 kilometara. To vam sve govori. Veoma sam ponosan, ne samo na Petra, Miljana, Dušana, Dušicu i ostale koji rade u Kancelariji za KiM. Imaju veliku sreću što im je država omogućila da imaju sa čime da rade. Kada sam ja počinjao 2013. godine u Kancelariji za Kim, naš budžet je bio 4,7 milijardi dinara godišnje, a sada je to nekoliko puta više. Država Srbija, predsednik Vučič i premijerka Brnabić se uvek interesuju za položaj našeg naroda na KiM.