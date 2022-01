UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Brnabić za 'Hit tvit' o Đokoviću: Srbija će nastaviti da radi sve u svojoj moći da mu pomogne!

Pratite uživo na TV Pink i Pink.rs novo izdanje emisije "Hit Tvit".

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Premijerka Srbije Ana Brnabić, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić i lider Srpske Radikalne stranke Vojislav Šešelj.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je cilj blokada saobraćajnica u Srbiji rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je kompanija Rio tinto "korak u borbi protiv Vučića".

Brnabić je za televiziju Pink kazala da blokade nisu zbog zelene agende, navodeći da je to legitimno, ali da organizatori treba da priznaju da su ti protesti politički.

Ona je rekla da je na protestima Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) rečeno da su ti protesti protiv predsednika države.

Prema njenim rečima, aktivista Savo Manojlović je, nakon ispunjenja povlačenja Zakona o eksproprijaciji i izmena Zakona o referendumu, kazao da su zahtevi protesta ispunjeni, ali da su aktivisti okupljeni oko Aleksandra Jovanovića Ćute nastavili proteste a da svoje zahteve nikada nisu izneli.

Upitana šta će preduzeti država ukoliko aktivisti blokiraju granične prelaze, što su ranije najavili, Brnabić je kazala da ona "ne može da uzima za ozbiljno tu vrstu bahatosti".

"I neke druge stvari su mi bile protivne zdravom razumu, ali ja u ovo zaista ne mogu da verujem", navela je premijerka.

Ona je ponovila da je Vlada Srbije jako blizu odluke da poništi sve dozvole date Rio tintu, naglašavajući da aktuelna vlast "nije ni dovela Rio tinto".

Brnabić je dodala da poništavanje dozvola ne bi zaustavilo proteste, jer učesnici protesta "menjaju svoje zahteve", a ponovila je i da se protesti održavaju u cilju smene vlasti.

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj kazao je da je SRS spremna da učestvuje u poništavanju tih dozvola - ukoliko to ne bi bilo na veliku štetu Srbije.

Šešelj je rekao da litijum mora da se ekploatiše i da ne dolazi u obzir da se to zabrani.

"Ako SRS dodje na vlast, mi ćemo litijum eksploatisati i niko nas u tome neće sprečiti. Ali da eksploatišemo po najvišim standardima zaštite životne sredine", kazao je on.

Dodao je da je Srbija uvek bila rudarska zemlja.

- Kristalno je jasno da to više nisu ekološki protesti, oni imaju jasnu političku agendu - rekla je Brnabić.

Vojislav Šešelj istakao je da se u 21. veku može živeti samo od ratarstva.

- Mi moramo da eksploatišemo rude, ako ćemo od poljoprivrede da živimo, od toga nećemo moći da opstanemo. Srbija mora da eksploatiše litijum, ali da se sačuva životna sredina - rekao je on.

PREDLOG BROJ JEDAN - AUSTRALIAN CLOSED

- Srbija će nastaviti da radi sve u svojoj moći da pomogne Novaku Đokoviću da izađe iz situacije u kojoj se našao u Australiji. Predsednik Vučić je u direktnom kontaktu sa Novaskom i njegovom porodicom - rekla je Brnabić.

Ana Brnabić je prokomentarisala situaciju u kojoj se najšao najbolji teniser sveta Novak Đoković.

"Da li ovo ima političku pozadinu, to je verovatno, ali nema veze sa odnosima Australije i Srbije već sa njihovom predizbornom kampanjom. Činjenica je da su oni bili najzatvorenija zemlja i da ne puštaju strance u zemlju", rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala da se Srbija bori da pomogne najboljem teniseru sveta.

"Predsednik je na liniji sa Novakom i njegovom porodicom, a ja na vezi sa australijskim zvaničnicima. Juče sam pričala sa njihovom ministarkom spoljnih poslovima Maris Pejn i zamolila je da se Novak prebaci u kuću koju je iznajmio", rekla je Brnabić.

Olivera Zekić istakla je da se danima slušaju nebulozne stvari.

- Izjave Srđana Đokovića da je premijer Australije skotina, da je Novak Đoković personifikacija slobode, i ono što je mene zapanjilo je to da je on novi Isus. Takve izjave njegovog oca su nedopustive - rekla je ona i dodala da veruje da je to priprema porodice Đoković za ulazak u politiku.

PREDLOG BROJ DVA - NAJVEĆE INVESTICIJE

