VULIN O DEŠAVANJIMA U PRIBOJU: Nema mesta za takvo ponašanje u MUP-u!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da osuđuje svakoga ko na bilo koji način povredi nečija osećanja, komentarišući slučaj policajaca iz Priboja koji su pevali pesmu koja veliča zločin u Srebrenici i dodao da "nema mesta za takvo ponašanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova".

"Nema smisla to što radite. To je ružno, to je primitivno, to je nešto što se ne radi. Srbija je zemlja svih građana", kazao je Vulin za televiziju Pink.

On je naglasio da medju više od 40.000 pripadnika MUP-a ima mnogo onih koji nisu Srbi.

"I šta sad? Treba da se loše osećaju? Ovo je njihova zemlja, oni rade svoj posao", istakao je Vulin.

Naglasio je da policajci to nisu učinili u radno vreme i u uniformi, ali da to nije opravdanje. Nekoliko policajaca, pripadnika Uprave granične policije Priboj ;pevali su pesme u kojima se poziva na ponavljanje zločina u Srebrenici, Novom Pazaru i Sjenici.

Protiv 12 njih je pokrenut disciplinski postupak, a izveštaj specijalne radne grupe o tom dogadjaju dostavljen je i tužilaštvu na dalje postupanje.