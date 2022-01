ČEDU JOVANOVIĆA SPASILA VAKCINA: Lider LDP-a na infuziji i novim lekovima! Kako mu je ostatak porodice?

Lider LDP-a, Čedomir Jovanović po drugi put je zaražen koronavirusom, a mediji saznaju od izvora bliskog lideru u kakvom su stanju članovi njegove porodice, ali i on koji je imao velike zdravstvene probleme nakon što je preležao koronu prvi put.

Klinci su bolje, povremena temperatura, kašalj, malaksalost. Jelena gura na antibioticima je i infuziji, kao i Čedomir. Kaže da im je vakcina svima baš puno pomogla, svi klinci osim Anđe su vakcinisani i revakcinisani prošlog leta, Jelena i on su na booster dozi, puno im je to pomoglo. Čedomira je vakcina u kombinaciji sa infuzijama i novim lekovima, spasila od respiratora. Virus mu je prošli put razbio pluća, do pre tri nedelje se vukao po bolnicama, da bi mu se nekako zaustavila opstrukcija pluća, koja je za dve trećine smalnjila kapacitet pluća, a za trećinu razmenu gasova. Lekari su čudo. I upornost. I vakcina pre i posle svega - ispričao je izvor blizak Čedomiru Jovanoviću.

On je naglasio da lider LDP-a ima jasan stav prema antivakserima da je njihova priča katastrofa, kao i to da je on upravo živ zbog vakcine i sjajnih lekara.

Podsetimo, Jovanović je na Badnji dan viđen u bolnici “Dragiša Mišović” na Dedinju gde se testirao, posle čega je potvrđeno da je pozitivan.