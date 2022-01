VUČIĆ U PRIBOJU: Bošnjaci ovde imaju ista prava kao i Srbi! Moramo da živimo zajedno, to nije bajka, već stvarni život

Predsednik Aleksandar Vučić danas boravi u Priboju, gde će se sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima i predstavnicima obe verske zajednice u tom gradu.

Vučić je prvo obišao fabriku “Flex Academy d.o.o”, a zatim i fabriku “Inmold”, koja je u sistemu dualnog obrazovanja. Predsednik će se potom u Domu kulture “Pivo Karamatijević” sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima i predstavnicima obe verske zajednice u Priboju.

Obraćajući se građanima, on je najavio nova ulaganja u Priboj.

- Došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem! Prvo, stiže gas do kraja jeseni, imaćete jeftinije grejanje, a put će biti gotov do maja i najviše će značiti žiteljima Pribojske banje. Obnovićemo i gimnaziju - naveo je Vučić i dodao da će biti obnovljena i opšta bolnica i dom zdravlja.

Samo nemojmo nekim našim glupostima da sve to upropastimo, znate na šta mislim

- Obišao sam danas dve fabrike. Nekada je bilo priča da odavde ljudi odlaze jer nema posla, evo sad ima posla ali nemojte da nekim svojim glupostima sve to upropastimo znate na šta mislim. Srbi će reći to su usamljeni slučajevi, a Bošnjaci da su uplašeni... Mala smo mi zemlja da možemo to sebi da dozvolimo - rekao je Vučić

- Imamo mnogo dobrih planova za Priboj. Godinu dana je sve bilo mirno, a onda je za Novu godinu u svakoj kafani izbio neki sukob. Hajde da prekinemo sa tim. Mi moramo da živimo zajedno. Napašće me Bošnjaci i reći da je to bajka, ali nije to je stvarni život. Bošnjaci ovde u Priboju imaju ista prava kao i Srbi - rekao je Vučić.

Jednako je ovo zemlja svakog Bošnjaka kao što je moja ili vaša. Ja sam Srbin i predsednik Srbije i volim Srbe ali ne mogu da zamislim Priboj bez Bošnjaka... Dajte da sve rešavamo lepom rečju. Za nas je Priboj ispit da li smo ljudi ili nismo

Istakao je da država po pitanju očivanja mira i stabinosti neće imati milosti.

Vučić je prisutnima poželeo dobar dan, a onda upitao okupljene koliko im je hladno, nakon čega se čulo:

Živeo predsednik! - uzviknuo je jedan momak.

Vučić je, u razgovoru sa jednim od čelnika turske kompanije “Fleks akademy” koja na površini od 20.000 kvadrata proizvodnog pogona u Slobodnoj zoni Priboj, proizvodi creva, čelične cevi, šuplje profile i fiting, rekao kako je na njemu da poveća plate radnicima.

Predsednik je najavio da će u ovaj deo zemlje uskoro stići i gas.

Do kraja ove godine imaćete ovde gas – najavio je Vučić.

Stiže i gas uskoro do Priboja, preko Nove Varoši. Samo to će nas koštati 10 miliona evra - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da ovaj kraj Srbije uskoro ne bi trebalo da ima problema ni sa kanalizacijom ni sa snabdevanjem vodom.

Predsednik Vučić je rekao radnicima da će od ovog meseca dobiti povećanje plata. Rekao je i da će pomoći sve što može, kao i da je velika stvar ukoliko ova fabrika zaposli još 150 ljudi.

Mnogo sam srećan što si ovde i što te imamo ovde i što si se vezao za Srbiju… I ćerku da naučić da nastavi biznis – rekao je predsednik turskom vlasniku rekavši da će država povećati sa subvencijama i za halu i za radnike jer je gazda obećao povećanje plate.

Niko nije verovao da ćemo ovo uraditi, pogledajte kako je nekada bilo, a koliko je sada ovde zapošljeno radnika – istakao je predsednik.

Takođe, Vučić će danas obići Hasan-aginu džamiju, gde će razgovarati sa efendijom Harunom Eminagićem i građanima Priboja. Nakon toga, Vučić obilazi i manastir Svetog Nikole u Pribojskoj banji.

Podsetimo, Vučić je prethodno potvrdio da ide u Priboj kako bi se spustile narasle međunacionalne tenzije, preduzele neophodne i konkretne mere u vezi sa tim i obezbedila puna sigurnost za sve građane Srbije.

Predsednik odlaskom u Priboj praktično odgovora na poziv koji su mu uputili predstavnici lokalne samouprave u tom gradu, predsednik opštine Lazar Rvović i sve tri bošnjačke stranke koje participiraju u vlasti, kao i predstavnici Islamske zajednice, da dođe u njihov grad, kako bi zajednički ulili poverenje Bošnjacima i potvrdili još jednom da je Srbija i njihova država.