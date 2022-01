Drecun za Pink o međuetničkim tenzijama: Odgovorni za incidente moraju da budu kažnjeni! (VIDEO)

Niko ko radi u bilo kojoj državnoj instituciji ne sme da uradi ništa što može da poremeti međunacionalne odnose u našoj državi, poručio je danas predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun, koji je uveren da će predsednik Aleksandar Vučić tokom današnje posete Priboju uspeti da stabilizuje situaciju u tom delu Srbije.

"Verujem da će predsednik, u razgovoru sa svima kojima je stalo do mira i dobrih međunacionalnih odnosa, uspeti da stabilizuje situaciju, a da oni koji su odgovorni za incidente u Priboju moraju da budu kažnjeni i da se to više ne ponovi", kazao je Drecun za TV Pink komentarišući nedavne snimke u kojima pripadnici MUP-a pevaju pesme u kojima se veliča zločin u Srebrenici.

Drecun ističe da ne sme niko ko radi u bilo kojoj državnoj instituciji da uradi bilo šta što može da poremeti međunacionalne odnose, što može da uvredi nekoga po nacionalnoj osnovi, što može da bude pretnja ili pravdanje nečega što se ne sme pravdati kao što je bilo koji zločin.

S druge strane, kako kaže, ne može ni da se priča o izmišljenom genocidu u Srebrenici i non-stop na taj način izazivati kontrareakciju.

"Ako govorite da je počinjen genocid, koji nije počinjen u Srebrenici, a zaboravljate masakr na Božić u Podrinju, 6.000 i više ubijenih Srba u Sarajevu, onda ćete imati kontrareakciju kod pojedinaca srpskog naroda na tom području. Te lokalne tenzije su velike i zato je bitno da se sa najvišeg državnog nivoa radi na smirivanju tih tenzija", ukazao je Drecun.

Kaže da postoje pojedinci, ali i grupe, koje bi da poremete međunacionalne odnose u tom delu Srbije i ističe da su odnosi Srba i Bošnjaka i položaj Bošnjaka u Srbiji veoma bitni za stabilnost, za ekonomski razvoj

"Srbija je multinacionalna zemlja i napredak naše zemlje zavisi od toga koliko će biti unapređivana i poštovana prava manjinskih zajednica, a najodgovorniji za to je matični, u ovom slučaju srpski narod i institucije države, kao i mediji i ne smemo da dozvolimo remetilačke procese", naglašava on.

Drecun navodi da godinama unazad među Bošnjacima u čemu, primećuje, prednjači Sulejman Ugljanin, postoje ekstremne ideje o stvaranju autonomne regije, pa čak i države Sandžak.

"Imamo rane iz prošlosti koje nisu zarasle, zločini koji su počinjeni srpski narod pamti i imate situaciju da i na jednoj i drugoj strani imate one koji bi da nastave tim putem koji samo može da udaljava Srbe i Bošnjake, a ne da ih zbližava. Na sreću, to je manjina, ali potpuno je neprihvatljivo da pripadnici bilo kojeg državnog organa, institucije ili MUP-a šalju poruke koje su grozne i apsolutno neprihvatljive i preteće i to mora da se zaustavi", ističe Drecun.

Dodaje da se pri tome mora reći i istina o ponašanju druge strane - bošnjačke.

"I na toj strani postoje pojedinci, grupe, pa i sam Ugljanin sa ekstremnim izjavama stvara situaciju ugroženosti srpskog naroda i zato mnogi Srbi sa tog područja odlaze u centralnu Srbiju. Ono što je tamo bitno jeste ekonomski razvoj, stabilizacija prilika", kaže Drecun.