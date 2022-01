VUČIĆ IZ PRIBOJA POSLAO PORUKU: Moramo da sačuvamo mir, probleme ne treba stavljati pod tepih!

Predsednik Srbije obratio se okupljenim građanima u Domu kulture "Pivo Karamatijević" sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima i predstavnicima obe verske zajednice u Priboju.

Vučić je ocenio da odnosi između Srba i Bošnjaka nigde nisu na onom nivou na kojem bismo mi želeli da budu.

- Ovo je jedan od mojih pokušaja da sasvim iskreno ukažem na odgovornost svih nas i da dok je moguće smirujemo situaicju - rekao je Vučić.

Dakle, naše je da pokušamo da umirimo stvari bez obzira na to što verujem da se mnogima moje reči neće dopasti. Sve ovo što sam rekao naići će na osudu jednih i druguh. srbi će me osuđuvati da sam popustljiv, a Bošnjaci da su to samo bajke. Onda će biti onih ekstremnijoh koji će reći da ćemo Ptiboj da damo Bošnjacima. Ja kao predsendik Srbije nemam alternativu ovome, a i bliži mi se kraj mandata, i projekte koje smo započeli i koji su urađeni nisu bili urađeni u prethodnih 60 godina. Dela govore više od svega - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će u narednom periodu u Priboju biti 400 novih radnih mesta.

- Ovde Bošnjaci sa nama Srbima žive vekovima - rekao je Vučić.

- Za godinu dana nećemo imati koga da zaposlimo iz Priboja, već ćemo morati iz okolnih mesta da dovodimo ljude. I da to sve uništimo zbog svađa? Za ljude koji su pevali da će Sjenica biti nova Srebrenica, ne samo da će biti kažnjeni, već će i dobiti premeštaj iz Priboja. Ne samo da će biti pokrenut postupak, nego i tužilac radi svoj posao. Takođe se vodi postupak i protiv mladih lica koji su pevali o pucanju na džamije - rekao je Vučić.

Kako je dodao, svi koji bi da kolju i ubijaju nečiju decu, ili da pucaju završiće iza rešetaka.

Mi moramo da poštujemo muslimane, jer je ovo njihova zemlja koliko je i naša. I zaštitićemo svakoga

- Svako ko pomisli da može da ugrozi nečiju kući, život, camiju ili crkvu, imaće posla sa državom koja će nemilosrdno da reaguje. I molim sve ljude da ne izazivaju državu. Mi moramo da obezbedimo da ljudi mogu ovde da rade. Svi predsednici država nisu zajendo bili u Priboju koliko sam bio ja, zato što sam želeo da pomognem Priboju - dodao je predsednik Srbije.

- Da li stvarno mislite da treba da prekinemo ovakav ekonomski razvoj da bi se tukli? Da svi ljudi razumeju, dogfovornost mora da postoji, moramo misliti na naše komšije, ne postoje jači, u ovoj državi su svi jednaki pred zakonom ma kako se zvali. To nekome može, a nekome ne mora da se sviđa, ali tako će da bude - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je najavio i snažniju zastupljenost imamo Bošnjaka u organima reda, pravosuđa, jer oni kao manjina ovde moraju da se osećaju bezbednost

On je dodao da se zatrovane emocije ne mogu pobediti nikakvim radom.

- Kada se jedni drugima obraćamo sa "četnici", "đikani"," balije", i slično tu sreće nema, a to radimo svaki dan. Lepo nam je kad to čujemo za onog drugog, ali ne i za sebe. Moja je molba da se ljudi vrate realnom životu. To je lako potpaliti, ali je mnogo teško to umiriti - istakao je Vučić.

Predsednik je ponovio da će u opštu bolnicu i dom zdravlja biti uloženo najmanje 15.000 evra.

- Bolnica i Dom zdravlja će samo oni koštati 15 miliona evra, fekalna kanalizacija za Priboj je 12,8 miliona evra, put 8 miliona evra. Dobio sam pismo od Hodžić Sakiba - rekao je predsednik i upitao šta je sa Programom povratka proteranih Bošnjaka. Najavio je i izgradnju novih puteva u ovom delu Sastavci-Zabrnjica-Kukurovići.

Predsednik je istakao kako danas zbog nečijeg hira u Srbiji imamo i antikamenare, antiputare, i da je sve mnogo teže uraditi.

Vlasnik mlekare iz Sastavaka istakao je da je ovo što se desilo u Priboju za svaku osudu, da su to pojedinci, jer je Priboj uvek bio grad mira, tolerancije i ljubaci. Kako kaže, teško mu je i kada pojedinci iz bošnjačkih krugoicva napadaju porodice ljudi koji su pevali sporne pesme u Priboju.

Istakao je i da mu je žao kada se napada Republika Srpska i predstavlja kao "genocidna tvorevina".

- Nisam ovde došao da stičem političke poene, već da govorim o odgovornisti nas Srba. Verujem da će Bošnjaci to razumeti, kada neko pogreši. Dajte da oprostimo drugima, ono što smo već sebi oprostili. Svaka pogrešna reč je ovde kao litar benzina, i zato je bolje da budete gospodar svake neizgovorene reči, nego sluga izgovorene - rekao je Vučić i dodao da probleme ne treba stavljati pod tepih.

Predsednik se zahvalio na pozivu da dođe u Sastavke i obećao da će to i učiniti.

Treba da se ujedinimo oko toga koje ćemo puteve da radimo i koje ćemo fabrike da otvaramo.

Podsetio je na primer Adisa i Radiše koji rade na istoj mašini.

- Istu muku dele, isti hleb jedu. Nikakav problem nemaju dobri ljudi - istakao je predsednik.

Ukazao je da u Srbiji trenutno ima protivnika svega što se radi.

- Imate antikamenolomare, antiaerodromare, za sve imate anti, šta god hoćete da uradite ne možete. Ne što nekome stvarno smetate, već što to postaje hir - podvukao je on.

- Trudim se da uradimo dve stvari - da izgradimo zemlju i da sačuvamo mir - rekao je predsednik Srbije i napomenio da o razlikama treba razgovarati i ne treba ih kriti, ali da se određene granice moraju poštovati.

Jedna od prisutnih na sastanku, Sakiba, koja je iz povratničke porodice, iznela je problem sa električnim priključcima za kuće povratnika Bošnjaka.

Predsednik je odmah zatražio da se ovaj problem reši, pozvao je premijerku i zamolio da se sutra na Vladi donese zaključak da povratnici Bošnjaci na teritoriji pribojske opštine oslobode plaćanja dodatne nadoknade, već da električni priključni mogu da se završe bez prenose finansijskih sredstava.