POSLEDNJI MILOŠEVIĆEV INTERVJU NA SLOBODI! Otkrio zbog čega nije uhapsio Đinđića i Koštunicu 5. oktobra!

Nekadašnji predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević poslednji intervju koji je dao na slobodio bio je onaj koji je izašao u izraelskom dnevniku "Harec". Razgovor sa Miloševićem vođen je 14. marta 2001. u vili "Mir".

Nekadašnjeg predsednika Srbije i SRJ intervjuisao je novinar Dragan Bisenić koji je svojevremeno orktio i šta je sa Miloševićem pričao u neformalnom razgovoru.

Kako je objasnio, Slobodan mu je u neformalnom delu razgovora otkrio da li je sam pisao svoje govore, da li je želeo da bude novi Tito, ali i kako je izgledalo jutro kada je prelomljen sporazum u Dejtonu.

Između ostalog, Milošević mu je otrkio zbog čega nije naredio hapšenje Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice.

- Nikada mi ni na pamet nije palo da budem novi Tito! Čak ni onda kad su neki počeli da od Požarevca prave novi Kumrovec - rekao je Milošević.

Na opasku novinara da je 1992. godine izašao na TV i pozvao Srbe u rat, kao što je to Tuđman uradio u Hrvatskoj, možda bi i napravio "Veliku Srbiju" jer je imao ogroman uticaj na narod, Milošević je rekao nikada nije mislio o tome već "prvo o očuvanju Jugoslavije, a zatim o rešenju koje će omogućiti i Srbima da odlučuju o svojoj sudbini, onoliko koliko i drugi narodi Jugoslavije, a na kraju o zaštiti same Srbije i SR Jugoslavije".

Istakao je i to da je onima koji su tvrdili da je Dubrovnik "srpski grad" rekao da nema ništa od toga.

- To pripada istoriji književnosti, a ne istoriji. Dubrovnik je hrvatski grad - rekao je nekadašnji predsednik Srbije i SRJ.

Na pitanje ko je najveći prevarant od ljudi iz sveta s kojima se sretao, Milošević bez dileme navodi Ričarda Holbruka.

- Mi razgovaramo po celu noć, a onda on dođe ujutro sa sasvim suprotnim stvarima od onih o kojima smo se dogovorili. Pitam ga: "Šta je to sada?! A on će "instructions". I tako stalno "instructions, instructions..." Pa, dobro, pitam ga: "Dokle instructions?" Ja pregovaram ovde sa ovlašćenjima, a ti mi stalno vičeš "instructions, instructions"! Dovedi nekog ko ima ovlašćenja! Ja sam mu rekao da nema mu*a da donese nikakvu ključnu odluku, da prelomi - ispričao je Milošević.

Govoreći o sagovornicima iz regiona, Milošević kaže da je Franjo Tuđman držao svoju reč dok je Alija Izetbegović uvek koristio Amerikance kao izgovor za svoje odbijanje.

- Kad smo bili kod (predsednika SSSR-a Borisa) Jeljcina, ja sam Tuđmana zavitlavao. Kažem mu da njemu kroz noge prolaze granate, pošto je tada bilo navodno granatiranje Banskih dvorova. On je to podnosio - ispričao je Milošević.

Otkrio je i kako je izgledalo jutro kad je konačno prelomljen sporazum u Dejtonu.

- Celu noć smo čekali šta će Alija da uradi. Počeo je i da pada sneg kada sam ujutru 21. novembra otišao kod Tuđmana s predlogom da nas dvojica potpišemo sporazum. Franjo je to prihvatio i obojica smo u sedam bili kod Amerikanaca i tako smo se dogovorili. Tuđman je održao svoju reč. Moja konačna ponuda bila je da prihvatim arbitražu za Brčko odloženu na godinu dana i da to ponudim Kristoferu. Kristofer i Holbruk su prosledili Izetbegoviću Tuđmanovu i moju ponudu. Posle premišljanja je to prihvatio - rekao je Milošević.

Zanimljiv je bio i Miloševićev odgovor na pitanje zbog čega ga nije bilo više u medijima.

- Zato što sam smatrao da je velika prisutnost u medijima izraz nametljivosti, sujete, potrebe za ličnim isticanjem. Zbog toga nisam ni odgovarao na brojne laži koje su se pojavljivale o meni. Mada, moja porodica misli da sam u tome pogrešio i da je trebalo da reagujem na svaku takvu izgovorenu ili napisanu laž - rekao je Milošević.

Što se zvaničnog dela intervjua tiče, Milošević je govorio o 5. oktobru, KiM, Hagu... Ipak, jedno od najdirektnijih pitanja je bilo zašto je prepustio svoj položaj nakon događaja 5. oktobra.

- Vaši protivnici, Đinđić i Koštunica, danas govore kako su očekivali da će biti uhapšeni zbog paljenja Skupštine i televizije. Kažu da zbog toga nisu ni spavali celu noć između 5. i 6. oktobra. Da li ste Vi spavali i zašto niste naredili da se uhapse - upitao je novinar.

- Nisam ih uhapsio zato što sam diktator - kratko je odgovorio Milošević.

Na pitanje kako je doživeo to što su ga nakon 5. oktobra napustili neki ljudi koji su manje-više svoje položaje dugovali njemu, a od kojih je neke možda smatrao čak i prijateljima, Milošević je rekao:

- Doživeo sam to kao saznanje da sam vreme provedeno sa njima kao sa saradnicima i prijateljima proveo sa koristoljupcima, ulizicama i kukavicama.