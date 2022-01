VUČIĆ: Srbija se digla kao feniks iz pepela, a svi su očekivali da bude na kolenima! Razmatra se raskid ugovora sa Rio Tintom

Predsednik Srbije govorio je o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u Priboj otišao možda i kasno, ali da je to morao da učini. Njegov posao je, kaže, da brine o narodu, nalazi probleme i rešava ih.

- Danas na ovom važnom putu mogao sam da vidim mnogo urađenog, zbog čega je Srbija na dobrom putu i, kada krenete, idete Milošem Velikim, prolazite kroz Čačak gde se završava Čačak-Pakovraća, kao i auto-put do Požege - kaže Vučić.

Dodaje da do kraja godine u Priboj stiže gas, ali i putevi, vodovod, kanalizacija i nove investicije. Zaposleno je mnogo ljudi i Priboj se podiže, ističe predsednik.

- Svi ljudi to primećuju i hvale i Srbi i Bošnjaci. Ne može to da se naredi! Ljudi znaju i razumeju sve. To su odlične vesti, a problem i najveća briga mi je što sve manje razgovaramo sa drugima i sve manje hoćemo da čujemo jedni druge. Za to smo krivi svi mi, a posebno mi na vlasti. Naša odgovornost je najveća, zato sam i otišao tamo. Odnosi Srba i Bošnjaka su loši decenijama, to nije tajna, i to ponekad ispliva na površinu - kaže Vučić.

U Priboju se, dodaje, osim pesme policajaca, desilo još sličnih incidenata. Napominje da je dobio puno pisama Bošnjaka koja nemaju veze sa politikom, od običnih ljudi.

- Jedan ćevabdžija me ja zaustavio i rekao: "Niko me nije dirao, ali sam se osetio uplašeno", sačekao me je ispred i fino smo se pozdravili. Niko ne sme da se oseća uplašeno, moraju da imaju zaštitu države - istakao je Vučić.

Prošle su generacije, mi koji znamo šta su sukobi i ratovi. Dolaze generacije koje ne znaju, koji imaju osećaj da su uvek bili poniženi i da je vreme za našu ili njihovu pravdu. Kod ovih drugih, kad kod Srbija ne kleči i jača, osetićete malim delom stvarni osećaj straha, a većim delom političku kampanju.

Naše je, kaže Vučić, da se odgovorno i sa poštovanjem odnosimo prema bošnjacima.

- Rat nikome dobro nije doneo. Imam odraslog i malog sina i neću nijednoj majci da dete vratim u kovčegu, ne dok sam ja predsednik. I daću sve od sebe, nije mi bilo teško ni da duplo duže putujem, da razgovaram i vodim teške razgovore jer ako neko misli da ćemo ovo da pustimo, taj užasno greši - kaže Vučić.

Kako kaže, nada se da će otadžbina njegove i tuđe sinove zvati da "rade nešto važno, da grade", a ne u sukobe. Rekao je da vlada RS i Srbije ne moraju da se slažu po svakom pitanju, ali da Srbima moramo da pomažemo.

Sankcije Dodiku

- Mi koji imamo 3 milijarde i 900 miliona direktnih stranih investicija i oni u BiH koji nemaju strane investicije... Ja se čudim kako uspevaju da izdrže. Zato mi sve radimo zajedno. Suština je u tome, mi ne vodimo politiku Republike Srpske. Da li razgovaramo sa Dodikom o svemu? Da. Ja se ne slažem sa sankcijama uvedenim Miloradu Dodiku i ja sam to rekao svim stranim predstavnicima. Kažete kriv je Dodik. Zašto ste uzeli RS šumarstvo i poljoprivredu? Zašto kada njima to po Dejtonu pripada? Jel uveo Dodik armiju? Rekli ste da je to najveći problem. Pa nije. Ali ste mu uveli sankcije. Otimate entitetu RS stvari koje pripadaju po Dejtonu. Milorad Dodik i ja smo oko nekih stvari saglasni, oko nekih ne. Ali nikada neću reći ništa što bi naštetilo Srpskoj. Nikada. Mene nije briga šta od mene očekuju drugi, ja štitim interese građana Srbije. Šta god da kažem, nikada neće biti dovoljno dobro nikome u Sarajevu, Zagrebu i Prištini. Meni je interes mir u regionu.

Upad u Gračanicu - 20 ROSU specijalaca su upali u Gračanicu očekujući da tamo zateknu neki sastanak, a jurili su vola na ražnju koji je trebalo da se peče sutra za proslavu Nove godine. Nisu uhapsili vola na ražnju i ova akcija im je propala. Ja im poručujem da poštuju ono što je potpisano - rekao je predsednik Vučić.

Novak Đoković

Vučić je govorio i o slučaju Novaka Đokovića i rekao da je država radila svoj posao profesionalno.

- Mi smo radili svoj posao, naš posao je da pomažemo državljanima Srbije i ponosan sam što smo na profesionalan način mogli da pomognemo jednom od najboljih sportista.

Sa Novakom je, kaže razgovarao nekoliko puta u poslednjih nekoliko dana.

- Znamo se dugo i ja to nikada nisam zloupotrebljavao, mi dugo već ne persiramo jedan drugome i nisam siguran da je on uvek saglasan sa svim što ja radim - rekao je Vučić i dodao:

Ja sam čovek koji smatra da je neophodno da se ljudi vakcinišu, primiću i četvrtu. Mislim da je to spasilo hiljade života u ovoj zemlji. Ne spadam u ljude koji će d avode hajku protiv oni koji neće da se ne vakcinišu, ne jer mi trebaju njihovi glasovi, već jer je to naša krivica.

Ističe da su se teorije zavere proširile društvenim mrežama.

Matej Periš

Govorio je i o nestalom Splićaninu Mateju Perišu i lažnim vestima koje se šire društvenim mrežama.

- Mediji su se sveli na broj lajkova. Da li je moguće da objavite video ovog nestalog mladića koji je navodno u javnoj kući, na nekom snimku? Ne mogu da verujem da se sve svodi na broj klikova. Zamislite kako je ocu tog mladića. Znate li koliko puta sam morao da zovem službe bezbednosti. Ja dnevno imam 10, 15 sastanaka, obilazim nekoliko mesta po Srbiji, da li mislite da imam vremena da uređujem novine? Da li mislite da oni mene slušaju?

"U naredna dva dana novi v. d. direktora EPS-a"

Predsednik je najavio da će novi v. d. EPS-a početi sa radom u naredna dva dana.

Govoreći o energetskoj situaciji kaže da se nasmejao kada su rekli da je u Srbiji loša energetska situacija.

- Ljudi u Srbiji su videli pred Novu Godinu kada sam govorio o teškoj energetskoj situaciji, a svi u Evropi su ćutali. Ja sam znao da će nam biti potrebno više novca i Srbija je za to spremna - kaže Vučić.

Kaže da je cena električne energije u Nemačkoj u ovoj godini porasla više nego ikada, da megavat sat košta 150 evra.

- Troškovi prosečnog domaćinstva porasli su 74 odsto. Nemačka vlada gleda kako će da izađe na kraj sa time. Danas je u Srbiji proizvedeno 108.000 megavat sati, od toga 61.000 termoelektrane, 41.000 hidroelektrane.

Kaže da je potrošnja radnim danima ogromna, a uvoz je 13,5 odsto.

- To je, ne računajući Bugarsku i Mađarksu, koje imaju nuklearke, ubedljivo najmanje u regionu. Evo šta se dogodilo, Hrvatska drsatično povećava cene energenata, BiH je već povećala.

Kako je naveo, mnogo novca je potrošeno zato što je cena električne energije porasla.

- Mi to plaćamo dobro, plaća Vlada jer imamo dobru finansijsku situaciju. Vlada, po pitanju zaduživanja stoji perfektno. Srbija je bolja od svih.

Vučić je rekao da će inflacija biti na nivou od četiri odsto na godišnjem nivou.

"Pretpostavljam da će Vlada doneti odluku o raskidanju svih odluka u vezi sa Rio Tintom"

Predsednik je rekao da je razgovarao sa predsednicom Vlade o temi iskopavanja litijuma.

- Razgovarao sam sa Anom (Brnabić), raspoloženje u Vladi je da se raskine sve, rešena je da pokaže Srbiji koliko je neozbiljna bila prethodna vlast. Mi moramo da obezbedimo novac za tuđe greške. Mučno mi je da govorim o ljudima koji su doveli Rio Tinto, menjali zakone zbog jedne firme. Neko je 2006. doneo zakon o rudarstvu koji je pravljen za Rio Tinto, oni imaju određena prava i potraživanja prema državi Srbiji zbog toga - rekao je Vučić i dodao:

Ja nikada nikoga iz Rio Tinta nisam ni video ni sreo. Ni u kafani ni u kući. Meni ni dinara nisu dali. Ja nemam dokaz da su njima dali pare sada, 20 godina kasnije, ali znam kako to funkcioniše. Da dobiju istražna prava na osnovu čega? Oni su 2006. godine dobili obećanje za istražna prava. Postoji opravdana sumnja da su primili novac jer sam siguran da nekome to date, a da država Srbija ne dobije jedan dinar za to.