'TO SU POLITIČKI MOTIVISANI PROTESTI' Vučević: Ovo nisu ekolozi oni žele građanski rat, ja bih tražio smenu ko god je to uradio

Novi Sad danas postaje glavni grad kulture u Evropi. O toj temi, ali i o svim aktuelnim političkim i društvenim dešavanjima govorio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u Jutarnjem programu TV Pink.

Prvi čovek Novog Sada istakao je i da ovo što se dešava u našoj zemlji nisu protesti i da to nisu ekolozi, već zeleni džihadizam, te da demonstranti žele građanski rat.

- To su čisto politički motivisani protesti. Njihov cilj je da upravljaju parama, državom. Njihova želja je da dođe do incidenata. Oni su izašli na auto-put jer su se nadali da će ih policija sprečiti. Ja sam gledao snimak kako su jednog Bugarina maltretirali- naglasio je Vučević.

Istakao je da su samo ljudi koji su bili na prvim protestima zaista bili za ekologiju i da se ispune uslovi, ali oni koji sada idu na proteste žele da sruše predsednika Vučića.

- Mi pričamo o ceni gasa, oni kažu nećemo da pričamo, mi pričamo o projektima oni kažu mi ćemo sve da srušimo, fabrika nije tema, hoćemo sukobe. Nemaju teme. Oni nikada nisu rekli šta bi radili sa KiM, sa regionalnom politikom, šta bi radili sa investitorima. I da ode Rio Tinto oni ne bi prestali - rekao je Vučević.

- Ovaj dan smo čekali šest godina. Mislim da ćemo u narednih danima i mesecima na najbolji mogući način predstaviti ne samo naš grad već i našu zemlju. Danas nas očekuje i zvanična ceremonija i ključna manifestacija, pored Banovine, posvećena je Milevi Marić Ajnštajn i Milutinu Milankoviću - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Vučević je istakao da su prve dane odlučili da posvete našim najvećih naučnicima kako bismo podsetili Evropu, svet i nas same kakve smo naučne gromade dali svetu.

- Smanjili smo broj koncerata večeras. Organizovali smo one koje su pod direktnom kontrolom grada, gde će se ulaziti pod zelenim sertifikatom i brzim antigenskim testom - kazao je gradonačelnik.

Prenos Dočeka biće dostupan i na platformama Dočeka, kao i na nacionalnoj frekvenciji.

- Interesantno mi je za Josipu Lisac, za nju je bilo najveće interesovanje. Prošle godine smo imali mnogo lepih događaja i koncert Stefana Milenkovića, koji je sada u našem gradu. Profesor je na Akademiji u Novom Sadu - naveo je Vučević.

JA BIH TRAŽIO SMENU KO GOD JE TO URADIO

Domaći mediji navode da je Zorana Mihajlović otkrivala podatke o energetskom sektoru Republike Srbije stranim ambasadama.

- Ako je to uradila Zorana Mihajlović to je za momentalnu smenu. To govorim kao potpredsednik SNS-a. Ako ministar vrši korespodenciju sa strancima, ako to nije odobreni, ako je to udar na naš sektor to je za smenu - nadovezao se gradonačelnik Vučević.