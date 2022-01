MOMIROVIĆ ZA PINK: Skandal, ukoliko je neki ministar davao podatke strancima!

Ministar građevinarstva i saobraćaja Tomislav Momirović i gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević, složili su se danas da je skandalozno ako je neki ministar nosio podatke o energetskoj situaciji u strane ambasade i založili se da se to ispita.

Gostujući na TV Pink, Momirović i Vučević su tako odgovorili na pitanje voditelja o pisanju medija da je ministarka dokumentaciju o energetskom sistemu, u kojoj su i izveštaji iz EPS-a, što je poverljiv podatak u svakoj državi, dostavila dvema zapadnim ambasadama.

Momirović je istakao da članovi Vlade Srbije dobijaju podatke sa određenim stepenima tajnosti i da ne mogu da ih iznose, te da ukoliko to učine mogu da budu jako oštro kažnjeni.

On je rekao da nema informacija da je neko od ministara takve podatke nosio u strane ambasade, ali da to treba ispitati, pa ako je istina onda je prvorazredni skandal.

"Ne želim nikoga da optužim, naročito ne kolege iz Vlade Srbije", rekao je on.

Miloš Vučević je za TV Pink rekao da je za smenu sa funkcije, ako je neko od ministarara nosio podatke.

"Ne znam da li je to radila Zorana Mihajlović ili neko drugi. Čim se to utvrdi da sam na mestu premijerke Brnabić tražio bih smenu te osobe. Šta tu ima da se raspravlja", rekao je on.

Novosti su danas navela,da je navodno Mihajlović dokumentaciju o energetskom sistemu, u kojoj su i izveštaji iz EPS-a dostavila dvema ambasadama, a 29. decembra, u zvanicnom pismu Americkoj privrednoj komori u našoj zemlji, požalila da EPS, "Elektromreža Srbije" (EMS), "Elektrodistribucijau" (EDS) i u Agencija za energetiku da pružaju otpor realizaciji Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE).

Kako navode ovaj medij u pismu Americkoj komori Mihajloviceva ih moli da joj pomognu da slomi njihov otpor.