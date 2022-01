Drecun: Providna politička igra Aljbina Kurtija oko referenduma

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti do kraja pokušavati da onemogući održavanje referenduma na KiM na način kako to treba da se uradi, uz pomoć OEBS-a i na biračkim mestima.

- Za Kurtija, to predstavlja prisustvo države Srbije na KiM. On želi da to onemogući i da nametne jednu novu praksu, da se izbori koji se održavaju na teritoriji Srbije, ne održavaju na KiM, odnosno da može da se glasa putem pošte ili preko oficira za vezu - rekao je Drecun za Tanjug povodom Kurtijevih izjava da na "Kosovu nema glasanja na referendumu".



Drecun ocenjuje da je to jedna, kako kaže, providna politička igra kojom pokušava da kaže da je Kosovo država.



- To je njegov način razmišljanja, naravno da to onemogućava ostvarivanje osnovnog prava u svakom demokratskom društvu, a to je da ljudi biraju i da budu birani. To se ne radi. On zato i dobija upozorenja od strane pojedinih institucija ili pojedinaca sa Zapada, kao što je to (šef diplomatije EU) Žozep Borelj učinio - naveo je Drecun.



On je dodao da su sa srpske strane preduzete veoma energične aktivnosti na diplomatskom planu prema zemljama Kvinte i prema drugim zapadnim zemljama koje mogu da utiču na ponašanje Prištine.



- Ostaje da se vidi kako će se ponašati privremene institucije samouprave. Oni mogu da iskoriste dan održavanja referenduma za izazivanje teških incidenata koji bi uveli u novu destabilizaciju. Dakle, sve je sada na Kurtiju - smatra Drecun.



Na pitanje da li će imati efekta poruka Borelja da bi referendum trebalo da bude omogućen i na Kosovu, Drecun je odgovorio da je tu potrebna sinhronizovana akcija zemalja Kvinte, i EU i SAD, svih koji mogu da utiču na ponašanje Prištine.



- Evidentno je da mogu, ali izgleda da ne postoji takva volja, da se jednostavna dozvoljava Kurtiju da stvara ovakve situacije - ocenio je Drecun.



Drecun kaže da se Kurti ponaša agresivno i da pokušava da nanese što je moguće veću štetu i državi Srbiji i opstanku srpskog naroda.



Drecun kaže da takvim ponašanjem postavlja jednu po jednu prepreku za nastavak dijaloga i postizanje nekog rezultata. "Mi nismo imali nikakav rezultat prošle godine. Sa ovakvim Kurtijem ponašanjem ne možete očekivati bilo kakav napredak u dijalogu, čak i ako dođe do njegovog nastavka".



Referendum o promeni Ustava u oblasti pravosuđa raspisan je za nedelju, 16. januar, ali se još ne zna da li će Srbi na KiM glasati.



Kurti je poručio da se na Kosovu ne može glasati na referendumu koji organizuje Srbija, odnosno da oni koji imaju "dvojno državljanstvo" mogu da glasaju putem pošte, dok je EU pozvala vlasti u Prištini da omoguće Srbima na KiM da glasaju 16. januara.



RIK napominje da je spreman da na 140 biračkih mesta na teritoriji KiM organizuje glasanje na referendumu, ali podsećaju da to zavisi od obaveštenja nadležnih organa da li postoje bezbednosni uslovi za održavanje referenduma.