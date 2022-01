Novinar i aktivista Tomo Lovreković, široj javnosti poznat po filmu “Meta porodica” o napadima na familiju Vučić, učlanio se danas u Stranku slobode i pravde.

On je u pristupnici naveo da ga je za članstvo preporučila Marinika Tepić, a svoje motive objašnjava ovako:

– Verujem u slobodu i pravdu, a kao član ću hitno tražiti vanrednu skupštinu, kako bi iz naše stranke izbacili tajkune, ološe i izdajnike i vratili je narodu. Nema predaje – istakao je Lovreković, koji ističe kako će već u ponedeljak posetiti stranačke prostorije gde očekuje da ga Marinika dočeka u tradicionalnoj nošnji, uz so, pogaču i dres Sautemptona kako red nalaže.

– Sloboda i pravda su univerzalne vrednosti, na svim meridijanima, od Luksemburga, preko Mauricijusa, do Madere, doduše ne one u Kaliforniji, već u krugu dvojke. Od stranke ne tražim puno, jedan od bata Gojkovih stanova za početak je ok – kaže Lovreković koji ističe da će predložiti značajne promene u toj partiji.

– Ako uvaže moje ideje, već do izbora nam neće više biti dovoljan kombi, već će nam trebati minibus za sve članstvo koje nije zaposleno u Multikomu. Uostalom, o svemu ću uživo sa lepom Marom u ponedeljak – kaže ovaj novinar.