'TO JE JEDNA OZBILJNA SITUACIJA' Vukelić za Pink o tome da li se informacije o energetskom sistemu Srbije podnose STRANIM AMBASADAMA (VIDEO)

Dejan Vukelić, urednik portala Objektiv.rs, komentarisao je za Pink navode prema kojima je ministarka za energetiku u Vladi Srbije Zorana Mihajlović, umešana u davanje informacija o energetskom sistemu Srbije stranim ambasadama rekavši da nema sumnje u tačnost tih informacija.

- Nema sumnje da postoji objektivna odgovonost ministarke Mihajlović kada je reč o problemima koje smo mi imali sa snabdevnajem električnom energijom - rekao je on.

Prema njegovim rečima, energetski problemi sa kojima se naša država tokom proteklog perioda susrela nisu bili zabrinjavajući kao što neki govore.

- To nisu bili neki veliki problemi. Nije znatan broj građana ostao bez snabdevanja strujom na neki duži period. Ne može da bude jedini krivac vršilac dužnosti direktora EPS-a koji je na kraju krajeva i podneo ostavku. To meni pokazuje jednu stvar, a to je da u ovoj zemlji postoji model odgovornosti, po kom osobe koje prosto nisu uradile svoj posao ili nisu dovoljno kvalitetno uradile svoj posao bivaju na ovaj ili onaj način sklonjene sa svojih pozicija. Ali, ja bih tu svakako postavio pitanje ima li tu odgovoronosti ministarke za energetiku pošto su se određeni problemi pojavili u snabdevanju električnom energijom - rekao je on:

- Ministarka Mihajlović je poznata kao neko ko ima dobre odnose sa Zapadom, njoj američki ambasador dolazi na slavu. To ne mora nužno da znači da je nešto loše u pitanju. Međutim ako je istina ono što navode brojni izvori, ja nemam razloga da ne verujem u te informacije. Ako je to zaista tačno, to je onda jedna ozbilna situacija i to je skandal.

Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista 'Večernjih novosti', govorio je za Pink o energetskoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija, i istakao da Vlada naše zemlje čini sve kako grđani ne bi plaćali više za energente.

- Imali smo 5-6 havarija u našem energetskom sistemu, i sada uvozimo potrebne količine energenata. Mi u ovom trenutku uvozimo struju koja je šest puta skuplja nego što je prodajemo našim građanima, a proviziju na uvoz struje će zaraditi nekoliko filmi koji se bave tim poslom, a čija su sedišta u Londonu - rekao je Vujičić komentarišući navode iz više izvora koji ukazuju na to da je ministarka za energetiku iznosila podatke o EPS-u strancima.

On se osvrnuo i na tekst u 'Večernjim novostima' koji se bavi tom temom rekavši da su informacije pouzdane i da ih je za taj medij potvrdilo više izvora.

- Već 30 godina radim u Večernjim novostima, i mogu da vam kažem da nijednu informaciju ne objavljujemo ukoliko nije pouzdana i potvrđena od više strana - rekao je on.