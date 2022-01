'IZAĐITE I KAŽITE ŠTA MISLITE' Vulin pozvao građane da glasaju na referendumu

Ministar policije i predesdnik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin pozvao je rađane Srbije da izađu sutra na referendum.

- Pozivam sve građane Srbije da iskoriste svoje građansko pravo i sutra izađu na referendum - rekao je Vulin.

- Nemojte posle da kažete - nisam znao, nisu me pitali. Pojedini često kažu - to oni odlučuju bez mene, moj glas ništa ne znači. Ne, tvoj glas znači sve. Izađi, glasaj, reci šta imaš da kažeš, to je tvoja građanska dužnost. Tvoj glas je važan, tvoj glas je najvažniji, bez tebe ova zemlja nema smisla. Zato, izađite na referendum građani Srbije, recite šta imate da kažete i kažite šta mislite o budućnosti naše zemlje i pomozite da budućnost bude bolja. Ne možeš da kažeš da nisi znao i ne možeš da kažeš da te niko nije pitao, pitao je i veoma je važno - poručio je građanima Vulin.

On se osvrnuo i na netačna pisanja po društvenim mrežama o referendumu.

- Šire gluposti, kažu - ovo je referendum o Kosovu, da se izbaci preambula o Kosovu, ovo je referendum o iskopavanju litijuma, razne budalaštine. Ne, ovo je referendum o pravosuđu, kako ćemo birati sudije i tužioce. I ništa više. Izađite i kažite šta mislite - rekao je Vulin.

Autor: