REZULTATI REFERENDUMA: SRBIJA GLASALA 'DA'! Građani podržali izmene Ustava (UŽIVO)

Građani Srbije danas se na referendumu izjašnjavaju da li su za potvrđivanje Akta o promeni Ustava u oblasti pravosuđa.

Glasačka mesta su otvorena u 7 časova ujutru, i zatvorena su u 20 sati. Referendumsko pitanje glasi: "Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?", a građani su se izjašnjavali zaokruživanjem odgovora "da" ili "ne". RIK je utvrdio da u Srbiji ima 6.510.323 glasača, za sve jedinice lokalne samouprave i na svim mestima.

22:13 - Na referendumu koji je održan danas u Srbiji većina građana se izjasnila za promene Ustava.

Od 97,02 obrađenih biračkih mesta rezultati su sledeći:

Nevažeći glasovi 1,01

NE - 39,52

DA - 60,48

21.02 - Očekuje se obraćanje Republičke izborne komisije.

21:00 - Do 19.00 časova izašlo 27,6 odsto građana upisanih u birački spisak.

Prvi rezultati Referenduma večeras

Kako je saopšreno na konferenciji RIK, krajnji rok za utvrđivanje konačnih rezultata je 120 časova.

- Što se tiče konačnih rezultata, njih utvrđuju birački odbori, a zatim na sednicama i opštinske izborne komisije u roku od 48 časova. Nakon toga, dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji u naredna 24 časa, koja ima obavezu da u narednih 48 sati donese odluku o utvrđivanju konačnih rezultata - rekao je Miladin Kovačević, direktor RZZS.

Krajnji rok iznosi 120 časova, odnosno pet dana po zatvaranju biračkih mesta, to jest do petka do 20 časova.

- Postoji mogućnost da se prolongiraju u slučaju da dođe do ponavljanja glasova na određenim biračkim mestima. Prvi rezultati večeras po pristizanju zapisnika, to jest oko 30 odsto podataka sa svih biračkih mesta - istakao je Kovačević.

20:00 - Zatvorena biračka mesta.

Do 18 sati u Srbiji je svoje građansko pravo iskoristilo 25,25 odsto glasača. Do kraja dana očekuje se izlaznost od 31 do 32 odsto.

Do 16 časova na referendumu je glasalo 20,06 odsto od ukupnog broja birača. U Vojvodini je izlaznost 22,5 odsto.

Predstavnici RIK-a potvrdili su da je došlo do incidenta koji je napravio Srđan Nogo razbivši glasačku kutiju i da je to na istražnim organima da istraže. Po nalogu dežurnog zamenika Prvog osnovnog tužilaštva određeno je zadržavanje Srđanu Nogo.

Naredna konferencija za medije održana je u 15 sati, a na njoj je saopšteno da je do 14 sati na teritoriji Republike Srbije svoje građansko pravo ispunilo 14,99% građana.

Druga konferencija Republičke izborne komisije počela je u 13 časova.

Miladin Kovačević, direktor RZZS je rekao da je do 12 časova glasalo 8.9 odsto od ukupnog broja upisanih glasača.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić glasao je jutros na biračkom mestu broj pet u Trećoj beogradskoj gimnaziji.

– Glasanje „za”, odnosno potvrđivanje promena Ustava zemlje znači da ćemo dobiti nezavisno sudstvo i samostalno tužilaštvo. To znači da ćemo izbeći svaki politički uticaj na izbor sudija i tužilaca. To je važno za demokratiju i na ovaj način Srbija se približava onim demokratskim zemljama kojim težimo i pokazujemo da smo zrelo, demokratsko društvo koje je zrelo za takve promene – istakao je Vesić.

– Mi smo zrelo društvo koje treba da ima nezavisne institucije i zato je današnji referendum posebno značajan za sudbinu Srbije. Verujem da će građani Srbije glasati za ustavne promene na referendumu i potvrditi da Srbija napreduje ka EU i da napreduje, da se razvija i da postaje zrelo, demokratsko društvo – poručio je Vesić.

Milan Krkobabić ispunio svoje građansko pravo.

Predsednik PUPS-a i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić glasao je danas u 10 časova u Beogradu na glasačkom mestu 81, u Domu zdravlja Novi Beograd u Nehruovoj na referendumu za promenu Ustava Republike Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Glasao Nebojša Stefanović

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović glasao je oko 10 časova na republičkom referendumu o promeni Ustava u oblasti pravosuđa.

On je svoje biračko pravo iskoristio na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Borislav Pekić" na Bežanijskoj kosi u Beogradu.

Dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i predsednik PO SDPS-a, diskoristio je svoje građansko pravo i glasao na Republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije.

On je glasao na svom biračkom mestu broj 36 u zgradi Doma zdravlja Subotica - Zdravstvena ambulanta 2.

Ovom prilikom, Nenad Ivanišević je istakao važnost i značaj izlaska na ovaj Referendum i pozvao građane da iskoriste svoje pravo i glasaju za nezavisno pravosuđe.

Ministar policije i lider PS-a Aleksandar Vulin glasao na referendumu

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ispunio je svoju građansku dužnost i izašao na referendum koji se danas sprovodi u u našoj zemlji na kome građani odlučuju o potvrdi Akta o promeni Ustava Republike Srbije iz oblasti pravosuđa.

Ministar policije i lider PS-a Aleksandar Vulin je na današnjem referendumu glasao na biračkom mestu 43 u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" na Vidikovcu.

Oglasio se Goran Rakić

- Srbi sa Kosova ne žele da ih neko tretira kao građane drugog reda, već da svi imaju jednaka prava. Poručujemo da će srpski izbori 3. aprila biti održani u svim sredinama na KiM - rekao je Rakić.

Ministar Mali glasao na referendumu

Ministar finansija Siniša Mali glasao je danas na referendumu o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.Mali je glasao u 9.00 časova na glasačkom mestu u Visokoj poslovnoj školi u Beogradu.

Srbi sa KiM protestuju zbog odluke Prištine

Veliki broj građana na Kosovu i Metohiji okuplja se u srpskim sredinama kako bi pokušali da ostvare svoje građansko pravo i glasaju.

Oni se pitaju zašto za njih ne važe ljudska i građanska prava kao za sve druge na KiM.

09.00 – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić glasao

Vučić je glasao na glasačkom mestu 140 u vrtiću “Tesla-nauka za život” na Novom Beogradu.

Predsednik je na glasanje došao sam.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će povodom Republičkog referenduma radi utvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije danas, u 09.00 časova, glasati na biračkom mestu broj 140, u vrtiću "Tesla-nauka za život" na Novom Beogradu.

Ivica Dačić glasao na referendumu

Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić, glasao je jutros na republičkom referendumu o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Dačić je glasao u 7.00 časova na biračkom mestu 35 u Mesnoj zajednici "Dedinje" i kao prvi glasač otvorio glasanje na tom biračkom mestu.

- Ovo je prva vlast koja se odriče svog prava da bira sudije i tužioce, to se nikad nije desilo i to puno znači - rekao je Dačić posle glasanja u Mesnoj zajednici "Dedinje".

Naglasio je da je promena Ustava i nužan preduslov za dalji proces evropskih integracija.

- Bez ovoga nema daljeg napredovanja u evropskim integracijama. To je intencija koja postoji u Evropi, da se način izbora sudske grane vlasti izmešta iz sfere u politike u sferi koja bi označavala jednu vrstu autonomije pravosudnog sistema od političkog uticaja - rekao je Dačić.

Biračka mesta su otvorena u 7 časova jutros, i biće zatvorena u 20 časova.

Referendumsko pitanje glasi: "Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?", a građani se izjašnjavaju zaokruživanjem odgovora "da" ili "ne"

RIK je utvrdio da u Srbiji ima 6.510.323 glasača, za sve jedinice lokalne samouprave i na svim mestima.

Glasači sa Kosova i Metohije, budući da Priština nije dopustila Srbima da glasaju na referendumu, svoje pravo mogu da iskoriste na biračkim mestima u četiri grada centralne Srbije - Kuršumliji, Raški, Novom Pazaru i Vranju.