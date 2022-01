DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: USTAVNE PROMENE NA OPŠTE DOBRO SVIH GRAĐANA

U rodnom Končarevu kod Jagodine na referendumu o ustavnim promenama izjasnio se predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma sa porodicom.

Marković jer tom prilikom poručio da se nakon ustavnih promena očekuje efikasniji rad sudskih organa, a u korist svih građana.

- Moja porodica i ja zaokružili smo da, jer očekujemo da posle izmene ustava sudski procesi budu efikasniji i da se ne čeka po 5 godina da se oni završe. Promene Ustava biće na opšte dobro svih gradjana Srbije, a pozitivno mišljenje o tim promenama dala je i Venecijanska komisija – kazao je Marković.

Marković je nemogućnost Srba da se o referendumu izjasnjavaju na Kosovu i Metohiji nazvao velikom nepravdom i dodao da se time krši medjunarodno pravo a da se Srbija neće odreći tog dela svoje teritorije.

-Kosovski Albanci sve što su potpisali ne poštuju, počev od Briselskog sporazuma do Rezolucije 1244. Ono što oni rade Srbima, to je velika nepravda, jer Srbi u Severnoj Mitrovici imaju pravo da glasaju i na izborima I na refrendumu. To pravo im je sada uskraćeno i medjunarodna zajednica ćuti o tome. Znači krši se medjunarodnoi pravo, jer su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i to će uvek biti. Ne postoji ta sila koja će nam narediti da glasamo za nezavisno Kosovo – rekao je Dragan Marković Palma predsednik Jedinstvene Srbije.



'ĐOKOVIĆ ŽRTVA SAMO ZATO ŠTO JE SRBIN'

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je povodom presude australijskog suda Novaku Đokoviću istakao da je Novak žrtva samo zato što je Srbin. Marković je izrazio uverenje da će Đoković i njegova porodica iz svega izaći jači i da će on nastaviti da pobedjuje.

- Presuda Đokoviću je iznenađenje jer je on imao saglasnost australijskih vlasti i organizatora turnira da uđe u Australiju i ispunio je sve uslove za to. On ima i diplomatski pasoš i nije zaslužio da se tako ophode prema njemu. Đoković i njegova porodica će izaći iz svega ovoga jači i on će nastaviti da pobeđuje. Novak Đoković, ne samo je najbolji sportista Srbije i sveta, on je i najbolji sportista svih vremena. On je žrtva samo zato što je Srbin, da je kojim slučajem Englez, Nemac ili Švajcarac sve ovo u Australiji mu se ne bi dešavalo. Iznenađuju me stavovi Nadala i Federera jer oni nikada neće zauzeti Novakovu poziciju – kazao je Marković.

Autor: