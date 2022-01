ADVOKAT DEJAN VASIĆ: Priština po svaku cenu želi da optuži Beograd za ubistvo Olivera Ivanovića

Advokat Dejan Vasić izjavio je danas, povodom godišnjice ubistva predsednika Građanske inicijative Olivera Ivanovića, da proces koji se neuspešno vodi pred Specijalnim sudom u Prištini pokazuje jasnu nameru da se po svaku cenu za taj zločin optuži Beograd.

U Specijalnom sudu u Prištini u toku je postupak koji se vodi protiv šestoro Srba, a Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović terete se kao pomagači u ubistvu po različitim stavkama optužbe.

Advokat Vasić, koji u procesu pred Specijalnim sudom zastupa Dragišu Markovića, kaže da slučaj pokazuje da je prethodni tužilac koji je vodio postupak zajedno sa predmetom dobio i zadatak da se po svaku cenu optuži Beograd za ubistvo Olivera Ivanovića.

On kaže da svedoci koji su do sada saslušavani to i potvrđuju i da mnogi od njih koji su tada radili u kosovskoj obaveštajnoj službi potvrđuju da su dobijali pretnje i da su ucenjivani da svoje izjave daju na određen način.

- Istini za volju niko se nije usudio da ode toliko daleko u lažima i spekulacijama, mislim pre svega o stanovnicima Mitrovice jer su pričali samo o onome šta su znali, a u suštini svi ti svedoci baš ništa nisu znali jer se ubistvo desilo da nije bilo svedoka i njihova svedočenja su na neki način nevažna, kaže Vasić za Kosovo online.

Prema njegovim rečima, tu prištinsku igru u kojoj se Beograd optužuje za ubistvo prihvatili su i predstavnici opozicije u Srbiji.

- I oni su se poveli za takvim nekakvim zaključima i zadacima koje je tužilac imao pa su na konto tragedije tog čoveka, mnogi od njih politički profitirali, a bili su politicki davno zaboravljeni, ističe Vasić.

On napominje da ne zna na koji način će neke svedoke iz Srbije sud pozvati na svedočenje s obzirom da nema načina da ih pozove na zakonit način.

Vasić ističe da u ovim uslovima, ne prestaje da veruje da pravda na kraju uvek pobeđuje.

- Čak i u ovim političkim uslovima u kojima živimo nikada nisam prestao da verujem da je pravda ostvariva, naročito kada su nevini ljudi optuženi, rekao je Vasić.

