Orlić odbrusio lideru SSP-a: Dragan Đilas, najkorumpirnaiji je od svih kabadahija!

Rešio žuti tajkun Dragan Đilas, najkorumpiraniji od svih kabadahija koje su jahale narodnu grbaču, da danas govori o - korupciji. Sve o njemu i njegovom odnosu prema korupciji rekla je svojevremeno predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, ističe Vladimir Orlić, potpredsednik GO SNS u saopštenju.

- U svojoj preciznoj analizi iz 2011. godine, da se podseti tajkun koji danas bezočno, ali providno i smešno pokušava ljude u lice da slaže sa pričom "ja nisam nikad bio na vlasti", Verica Barać je raskrinkala koruptivne mehanizme kojima se bogatio sam Đilas: od preprodaje reklamnih sekundi na RTS po povlašćenim cenama, preko primoravanja malih firmi da mu ustupaju vreme po 10 puta nižoj ceni, do čistog sukoba interesa u Đilasovom privatnom "poslovanju" sa državnim i gradskim ustanovama i preduzećima. Od tada, pa sve do danas, bahati tajkun Đilas ostao je za sve u Srbiji - drugo ime za pljačku, zloupotrebu položaja i najdvratniju korupciju - naveo je on.

Orlić je ukazao na to da se Đilas navodno "brine" i za pravosuđe, o istom trošku neka se bahati tajkun podseti i reči Verice Barać o kriminalnoj čistki sudija i tužilaca koju su 2009. preduzeli on i njegovo žuto preduzeće.

- Rekla je predsednica Saveta za borbu protiv korupcije tada: da je to bilo nešto najgore od svega što su uradili svojoj zemlji, mada je teško reći u kojoj su joj oblasti više zla naneli. Dok se na svoje beščašće "podsećaju", neka Đilas, sve njegove našim novcem plaćene Marinike i ostatak tajkunsko-mafijaškog kartela iz bivšeg režima imaju u vidu: narod im je sve dobro zapamtio. Svu pljačku, svu korupciju, i uništene ljudske živote i obogaljeno pravosuđe. Kod naroda vađenje na amneziju najgorih od najgorih - ne prolazi. I taj im narod jasno poručuje: nećete nikad više, zlikovci korumpirani - zaključuje Orlić.