ZATEKAO ALBANCA KAKO MU KRADE DRVA, A OVAJ GA JOŠ I PRETUKAO: Kovačević: Neće me oterati s Kosova! Ostajem ovde uprkos svemu

Milan Kovačević iz srpskog sela Banje kod Srbice, kojeg je juče pretukao Albanac koji mu je krao drva, poručio je za Kurir da ga ni ovaj napad neće oterati s Kosova.

- Po ko zna koji put me fizički napadaju, vređaju, prete, kradu i pale stvari, ali neće uspeti da me oteraju s moje zemlje! Ja s Kosova ne idem! - poručio je za Kurir Kovačević.

Njega je, naime, juče Albanac napao i udario pesnicom u lice kada ga je uhvatio u trenutku dok je krao njegova drva. Napad se desio u trenutku kada je išao u kupovinu i da bratu odnese materijal za kuću.

- Bratu sam nosio neki materijal za kuću i naišao sam na njega koji je sekao moja drva! Viknuo sam ka njemu, pitao ga zašto seče moja drva, a on je tada pobesneo, krenuo ka meni i udario me pesnicom u lice. To je video gazda obližnje kafane i viknuo mu da me pusti, ali on me je tada gurnuo svom snagom i uhvatio za vrat da me guši. Nekako sam se iskobeljao i ušao u kola kojima sam otišao u policiju da prijavim napad - ispričao nam je Milan.

Kako kaže, ovo nije prvi put da ga taj isti Albanac napada, ali i da seče i krade njegova drva.

- Isti čovek me je i letos napao. I tada me je povredio, imao sam i ogrebotine na licu i modrice na leđima - seća se Milan.

Napadi na njega i njegovu imovinu su konstantni.

- Krajem decembra prošle godine zapalili su mi u šumskoj kući sve. Ostao sam bez dva kauča, šporeta i još nekih stvari koje sam tamo imao. Ja u toj kući provodim mesece, sve od ranog proleća pa do zime, tamo sam sve vreme dok čuvam stoku - kazao je.

Povodom ovog napada oglasila se i vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju iz koje su ukazali da je Kovačević meta Albanaca samo zato što ponosno nosi srpsko ime i prezime i srpsku šajkaču.

- Ovo nije prvi put da se on nalazi na meti lokalnih Albanaca koji ga duži vremenski period uznemiravaju. Nedavno mu je zapaljena koliba, nelegalno mu seku šumu, a često je meta i verbalnih provokacija, ali su mu i do sada kao što će to biti i nadalje Kancelarija za KiM i država Srbija pomagali i pomagaće - naveli su u Kancelariji.

Dodaju da nije slučajno da je do ovog incidenta došlo u istom danu kada je kosovski premijer Aljbin Kurti ukinuo građanska prava Srba i zabranio održavanje referenduma na prostoru Kosova i Metohije, a Kosovska policija sprečavala Srbe da izraze miran protest protiv takve odluke.

- Pokazalo se da svaka Kurtijeva akcija prema Srbima ima svoj odgovor i šire posledice na terenu i da služi kao pogonsko gorivo za sve albanske ekstremiste. O tome bi posebno trebalo da vode računa predstavnici međunarodne zajednice, jer se svaka politička i jednostrana akcija Prištine koju oni ne uspevaju da spreče, na kraju prelama preko leđa srpskog naroda - zaključili su.