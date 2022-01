VUČIĆ IZJAVIO SAUČEŠĆE ŠEIKU MOHAMEDU BIN ZAJEDU: Srbija čvrsto stoji uz UAE i osuđuje sve oblike nasilja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće šeiku Mohamedu bin Zajed Al Nahjanu zbog velike tragedije u njegovoj zemlji.

- Najiskrenije saučešće šeiku Mohamedu bin Zajed Al Nahjanu zbog gubitka života u eksplozijama kamiona sa gorivom. Srbija čvrsto stoji uz UAE i osuđuje sve oblike nasilja. Duboko verujem da će vaša zemlja proći kroz ovu tribulaciju još jače.

Sincerest condolences to Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan for the loss of lives in the fuel truck explosions. Serbia stands firm by the UAE condemning all forms of violence. I deeply believe that your country will get through this tribulation even stronger.