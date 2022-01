STANKOVIĆ: Abazovićev eksperimentalni predlog je dokaz da je 'UTAKMICA ZAVRŠENA'! Ovo je poziv građanima da izađu na izbore!

Lider Građanskog pokreta URA i potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović nedavno je izjavio da koalicija "Crno na bijelo" nudi stvaranje manjinske vlade, što je jedno od mogućih rešenja krize vlasti.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, ističe da će se ovim eksperimentalnim predlogom Abazovića u Crnoj Gori, konačno napraviti slika, ko koju, i kakvu političku opciju podržava.

- Kada imate malu razliku u parlamentu, ta vlada ne može konzistentno da funkcioniše i da bude stabilna. Krivokapić je pokazao da bez obzira na umerenost, da to ne može da uradi, i onda je ambiciozni Abazović iskoristio priliku da se najpre medijski nametne, a onda iz te medijske ofanzive krenuo u političku ofanzivu, gde se povezao sa stranim, tj zapadnim političarima - kaže Stanković.

Stanković kaže, da je Abazovićeva politika slična je Milovoj, što u svakom smislu odgovara zapadu.

- Sada je napravio eksperimentalni predlog da svi podrže manjinsku vladu, a da u njoj ne učestvuju DPS i Demokratski front koji je kičma Vlade - navodi Stanković.

- Abazović hoće da napravi situaciju za sebe, kakvu može da koristi i Đukanović - naveo je Stanković.

Kako kaže Stanković, ovaj eksperimentalni predlog jeste dokaz da je "utakmica završena" i poziv građanima da izađu na izbore.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za globalizaciju objašnjava da je ponašanje pojedinih političara u Crnoj Gori najvulgarnije izvrtanje volje antisrpskog narativa. On objašnjava da se na taj način unižava bilo šta što je srpsko.

- Ni u vreme Đukanovića se nije ovako dešavalo. Stvara se antisrpska atmosfera, kao da Srbi nemaju prava na izbor. Koliko dezavuisanje narodne volje... Imate sada predlog da 4 poslanika uređuju šta treba da radi onih 80 - priča Milićević.

Miletić kaže da je Crna Gora mafijska država, koja godinama ne menja strukturu.

- Kako da se Crna Gora razvija? Nema firmi, fabrika, zaposlenja? Jedini spas je ruka pod ruku sa Srbijom! - dodao je Miletić.

Miletić kaže da je 700 miliona kredita u Crnoj Gori uzeto, ali da, uprkos tome, nema ekonoskih parametara koji govore da su podigli standarde i ekonomiju.

- Izbori mogu da budu rešenje, ali ja ne verujem da će biti neke promene - kaže Miletić.

Miletić napominje da je Krivokapić izgubio podršku svih, pre svega građana koji su mu verovali.

- On nema snage, harizme i volje... Ovde je pitanje komprimisa, šta je najmanje zlo, a sada se trude da pokažu ko je najmanje zlo. To je taj pogrešan pristup politici - rekao je Miletić.

Đorđe Milićević, narodni poslanik, objašnjava da je, u odnosu na Crnu Goru, Srbija simbol novih vrednosti, odnosno, da ne želi da se meša u pitanja drugih, a da se sve, što se dešava, rešava kroz dijaloge, što nije slučaj sa Crnom Gorom.

- Ono što je važno za Srbiju su dve stvari, a to su sloboda i prava Srba... I veoma je važan status SPC, imovina i svetinje koje su bile napadnute. Sve je krenulo od litija. Abazović sve to gleda i posmatra sa strane - kaže Milićević.

Milićević kaže da je situacija u Crnoj Gori nastala kao uzrok unutrašnjih prilika i spoljnog uticaja.

- Maske će pasti 1. marta, tada je sednica. Videćemo da li je došlo do sukoba Abazovića i Krivokapića, to će biti kao "od ljubavi do mržnje". Dosta puta sam bio u Crnoj Gori, građani nisu zadovoljni... - navodi Milićević.

