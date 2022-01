Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić juče je boravio u jednodnevnoj poseti Republici Turskoj. Predsednika Srbije svečano je dočekao u Ankari predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, a nakon sastanka, predsednik Turske izjavio je da srećan što su odnosi dve zemlje na visokom nivou, sa čim se složio i Vučić.

Narodni poslanik Vladimir Marinković govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj, ističe da je ono što je najbitnije za Srbiju i građane to, što Srbija i Turska imaju odlične odnose, čemu svedoče brojne obostrane posete.

- Ono što je rezultat te saradnje, jesu fabrike, kojih ima preko 100, i koje zapošljavaju puno naših radnika. Uticali su na to, da imamo bolji privredni rast, investicije, i stalno se razgovara da dođe do regionalne stabilnosti, i to Vučić stalno ponavlja, jer je to važno za modernizaciju regiona - rekao je Marinković.

Kako je dodao, regionalne stabilnosti ne bi bilo da Vučić nije insistirao na svemu tome.

- Velike su turbulencije, promene i pritisci na našu zemlju, Republiku Srpsku, na predsednika, a da bi se izborili sa tim, i da bi Srbija nastavila da podiže ekonomski rast, i standard, nama je potrebna podrška tako velikih zemalja - rekao je Marinković.

Govoreći oi predsednikovoj izjavi da se neće kandidovati, i da je razočaran pojedinim partijskim članovima koji su na referendumu zaokružili ne, Marinković ističe da ga on lično podržava, jer je Vučić neko ko je našu zemlju izvukao iz blata.

- Obvaj čovek brine, i odgovoran je za sve što se dešava u Srbiji, on brine o Srbima na KiM... On je preuzeo odgovornost, i zalažem se za to da mnogo snažnije podržimo Vučića u svemu, što je maestralno radio i do sada, kada je u pitanju osnaživanje Srbije - kaže Marinković.

Analitičar Branko Radun kaže da je na referendumu bilo 40 odsto glasova protiv, dodajući da vladajuća koalicija jeste bila za, ali nije vođena neka intenzivna kampanja.

- Deo opozicije, gde su Đilas i ostali, više su bojkotovali referendum... Otpor se javio u patriotskim grupama, tako da su oni sada dobili na značaju, u odnosu na one koji su bojkotovali referendum, i svoje pristalice pozivali da ne izađu na isti - rekao je Radun.

Govoreći o jučerašnjem sastanku Erdogana i Vučića, Radun kaže da su Srbija i Turska imale oscilacije, a da je pre nekoliko godina, Erdogan je izjavio da mu je najbliži Beograd na Balkanu, za razliku od mnogih gradova gde ima dosta građana muslimanske veroispovesti, što je važno za Srbiju.

- Njemu je Bosna značajna, i ne čudi što je on govorio o značaju stabilnosti. Za razliku od nekih vremena kada je Turska bila na jednoj strani bošnjaka, Turska sada gleda širu sliku, i želi da igra konstruktivnu igru na Balkanu, da bi ulagali, a to se poklapa sa našim interesima - naveo je Radun.

