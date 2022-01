PREMIJERKA BRNABIĆ: Stavljena je tačka na Rio Tinto u Srbiji! PONIŠTENE SU SVE ODLUKE, UKINUT PROSTORNI PLAN!

Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je nakon sednice vlade da postoje zahtevi ekoloških organizacija koji su predati Vladi 12. januara 2022. godine.

Ona je istakla da je ukinuta je uredba Vlade o prostornom planu područja posebne namene.

- Prostorni plan je ukinut i više ne postoji. Samim tim poništeni su svi upravni akti u vezi sa kompanijom Rio Tinto odnosno Rio Sava - rekla je premijerka i dodala:

- Ugovore nikada nismo ni imali, kao što smo više puta i rekli.

Kako kaže, ukinuta je i odluka Vlade o Radnoj Grupi za projekat Jadarit.

- Ovim su ispunjeni svi zahtevi ekoloških protesta. Gotovo je sve s Rio Tintom - rekla je premijerka Ana Brnabić.

- Koliko se sećam, 2006. godine kada je Rio Tinto dobio dozvolu, na vlasti je bila Demokratska stranka, a predsednik Boris Tadić. Danas ti isti blokiraju saobraćaj, čak i granične prelaze. Nije mi jasno, ukoliko su ovi protesti ekološki, zbog čega niste pitali Nebojšu Zelenog Zelenovića zašto su dali dozvolu i doveli Rio Tinto u Srbiju, a danas na tim leđima pokušavaju da grade svoju političku budućnost. Pozivam sve ekološke organizacije i udruženja da preuzmu ova dokumenta, da analiziraju i pružamo mogućnost mog kabineta da pomogne ukoliko im je pomoć oko bilo čega potrebna. Ovim smo ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Srbiji. Ovim je što se tiče projekta Jadar sve završeno - rekla je Brnabić.

O zahtevima i hirovima Save Manojlovića - Što se tiče zahteva Save Manojlovića iz inicijative "Kreni-promeni", ispunili smo sve zahteve, pa čak i neke hirove. Ja sam mislila da je on jedan razuman čovek, međutim, imala sam priliku ovih dana da se u to razočaram. On je predao zahteve, pa je pokrenuo narodnu inicijativu. Taj predlog narodne inicijative predao je Narodnoj skupštini 14. januara 2022. godine. Po zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi rok Narodne skupštine da se odgovori je 15 dana. Ako je on mislio da taj rok nije razuman, mogao je da kaže da želi odgovor u roku od 48 sati. Ne, on je to prihvatio, a nažalost, nakon tri dana, Savo Manojlović izlazi ispred Narodne skupštine i kaže da imamo administrativne opstrukcije jer predsednik Republike nije verifikovao ovu inicijativu. Pored toga što laže, on je i nepismen. Imao je priliku da direktno utiče na izmene i dopune ovog zakona. Nema šta predsednik da verifikuje predlog za narodnu inicijativu, već odbor Narodne skupštine. Pokazao je koliko ništa ne zna, a onda opet pozvao na okupljanja ispred Predsedništva večeras zato što predsednik to nije uradio. A on tu nema nikakvu funkciju u tom procesu i ne može da je verifikuje - kaže premijerka.

Rio Tinto ranije danas, pred sednicu Vlase, saopštio je da je zabrinut zbog nedavnih izjava predstavnika Vlade Republike Srbije o potencijalnom povlačenju prostornog plana za Projekat „Jadar”, saopštila je ta kompanija.

"Posvećeni smo razvoju projekta u skladu sa svim srpskim i međunarodnim propisima i uzimamo u obzir zabrinutost za životnu sredinu koju je javnost iskazala. Smatramo da diskusije i dijalog zasnovani na činjenicama treba da budu osnov svake odluke Vlade Srbije o razvoju projekta", navode u toj kompaniji".

Ko finansira proteste Rekla je da nema reči kojima mi bi opisala "licemerje stranaca koji finansiraju proteste". - O ovome sam razgovarala i sa nekoliko ambasadora i istu poruku im prenela - rekla je premijerka. - Najveći finansijeri organizacija za zaštitu životne sredine su iz SAD, Rokfeler fondacija, USAID, Fond za otvoreno društvo, Nacionalna zadužbina za demokratiju i mnogi drugi. Iz Velike Britanije Vestminsterska fondacija za demokratiju, Britanski savet... - Svi su se sjatili u poslednjih godinu dana u Srbiju da finansiraju organizacije i učestvuju njihovom direktnom radu i udruživanju, pa onda i finansitanju protesta. - Čak ni to ne bi bio problem, da kažemo zainteresovani su za životnu sredinu. Da nemamo ovakvu vrstu licemerja, da finansijeri protesta napadaju kompanije iz tih zemalja, a mi valjda treba da ih branimo i politički slabimo zahvaljujući protestima koji oni finansiraju.

Nas krive za Rio Tinto oni koji su...

- Neću da dozvolim da nas za Rio Tinto napadaju oni koji su menjali zakon da bi toj kompaniji dali dozvolu za eksploataciju. Đilas, njegov kum koji je prodao zemlju Rio Tintu. Svi oni koji su u to vreme bili na vlasti sada uz pomoć laži žele da svale krivicu na Aleksandra Vučića i ovu Vladu. Nas krive za Rio Tinto, nas krive za referendum na kojem su imali više od 16.000 posmatrača. Ljudi, zaista neće moći. Kada oni kažu da je Vučić povezan sa škaljarskim klanom, onda je to sloboda medija, a kada pitate neki od tih medija da li su platili porez, onda je to napad na medije. To je licemerje. Zato stavljam tačku na Rio Tinto jer mi je kao predsednici Vlade i članu SNS dosta da napadate Vučića za sve. I mislite da će to sve da prođe. Sada je dosta.

Ponosim sam što sam junak vašeg doba zlog - Što se tiče izjave Borka Stefanovića, on ponovo kreće od sebe. Od svog moralnog stava i vrednosti da će danas nešto raditi, a sutra kad ih neko bude pitao, oni će reći "Ne, ne, nisam to ja". Ne, ponosim se svakim sekundom provedenim u ovoj Vladi, svakim sekundom provedenim pored Aleksandra Vučića, svim putevima, e upravom, investicijama, prugama, školama i bolnicama i svim onim što smo uradili za zaštitu životne sredine. Nikada se ne samo neću stideti, nego to vaše obećanje da ćete, kada dođete na vlast, stavljati nas u logore, suditi, vešati... Nadate se da ćete doći na vlast, ja mislim da nikada narod više za to neće glasati. Ako mi ipak budete sudili, ja ću reći: Jeste, ja sam to uradila, ponosna sam što sam bila uz Aleksandra Vučića. Vi, kao što je Borko Stefanović koji ste trčali u američku ambasadu da molite da se pomeri proglašenje nezavisnosti Kosova da bi Boris Tadić pobedio na izborima. Nije vas bilo briga što će proglasiti, već vam je bilo bitno samo kada će. Nisu vas zanimali Srbi sa Kosova. Vi ćete meni nešto da kažete. Čast mi je što sam se našla u filmu "Junaci doba zlog". Jer ako je ovo zlo doba... Zlo je za neke koji su izgubili milione i milijarde, a za narod, ovo je dobro doba. Za penzionere, za ljude koji mogu da se leče jer imaju gde. Zlo doba je samo za Đilasa, Šolaka, Zelenovića... Ja se ponosim što sam junak njihovog zlog doba - rekla je premijerka.

Da li će Rio Tinto da tuži Srbiju?

- Mi se Rio Tinta ne plašimo, a oni neka rade ono što misle da treba. Naš posao je da slušamo naš narod i zaštitimo njihove interese, a predsednik Vučić je danas uputio dopis ovoj kompaniji. Da li će oni tužiti ili ne, meni je najvažnije da su interesi građana zaštićeni, a sada mi je bitno da se aktiviram da objasnim narodu sve licemerje koje je prisutno u medijima poslednjih dana - rekla je Brnabić.

Ana Brnabić je prethodnih dana ukazala na spremnost izvršne vlasti da poništi sve ugovore s tim rudarskim konzorcijumom.

Podsetimo, premijerka je ranije izjavila da Rio Tinto za nekoliko nedelja neće biti u Srbiji.

- Meni je važno šta žele ljudi u Srbiji. Uskoro će isteći dozvole izdate Rio Tintu, mi ćemo ukinuti prostorni plan u koji je unet projekat "Jadar" i to je to. Rio Tinto je nasleđeni projekat i aktuelna vlast nema ništa sa tim - rekla je premijerka.

Autor: