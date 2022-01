UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS - PREMIJERKA BRNABIĆ: Stavljena je tačka na Rio Tinto u Srbiji! PONIŠTENE SU SVE ODLUKE, UKINUT PROSTORNI PLAN!

Premijerka je istakla da postoje zahtevi ekoloških organizacija koji su predati Vladi 12. januara 2022. godine.

Ona je istakla da je ukinuta je uredba Vlade o prostornom planu područja posebne namene.

- Prostorni plan je ukinut i više ne postoji. Samim tim poništeni su svi upravni akti u vezi sa kompanijom Rio Tinto odnosno Rio Sava - rekla je premijerka i dodala:

- Ugovore nikada nismo ni imali, kao što smo više puta i rekli.

Kako kaže, ukinuta je i odluka Vlade o Radnoj Grupi za projekat Jadarit.

- Ovim su ispunjeni svi zahtevi ekoloških protesta. Gotovo je sve s Rio Tintom - rekla je premijerka Ana Brnabić.

- Koliko se sećam, 2006. godine kada je Rio Tinto dobio dozvolu, na vlasti je bila Demokratska stranka, a predsednik Boris Tadić. Danas ti isti blokiraju saobraćaj, čak i granične prelaze. Nije mi jasno, ukoliko su ovi protesti ekološki, zbog čega niste pitali Nebojšu Zelenog Zelenovića zašto su dali dozvolu i doveli Rio Tinto u Srbiju, a danas na tim leđima pokušavaju da grade svoju političku budućnost. Pozivam sve ekološke organizacije i udruženja da preuzmu ova dokumenta, da analiziraju i pružamo mogućnost mog kabineta da pomogne ukoliko im je pomoć oko bilo čega potrebna. Ovim smo ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Srbiji. Ovim je što se tiče projekta Jadar sve završeno - rekla je Brnabić.

O zahtevima i hirovima Save Manojlovića

- Što se tiče zahteva Save Manojlovića iz inicijative "Kreni-promeni", ispunili smo sve zahteve, pa čak i neke hirove. Ja sam mislila da je on jedan razuman čovek, međutim, imala sam priliku ovih dana da se u to razočaram. On je predao zahteve, pa je pokrenuo narodnu inicijativu. Taj predlog narodne inicijative predao je Narodnoj skupštini 14. januara 2022. godine. Po zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi rok Narodne skupštine da se odgovori je 15 dana. Ako je on mislio da taj rok nije razuman, mogao je da kaže da želi odgovor u roku od 48 sati. Ne, on je to prihvatio, a nažalost, nakon tri dana, Savo Manojlović izlazi ispred Narodne skupštine i kaže da imamo administrativne opstrukcije jer predsednik Republike nije verifikovao ovu inicijativu. Pored toga što laže, on je i nepismen. Imao je priliku da direktno utiče na izmene i dopune ovog zakona. Nema šta predsednik da verifikuje predlog za narodnu inicijativu, već odbor Narodne skupštine. Pokazao je koliko ništa ne zna, a onda opet pozvao na okupljanja ispred Predsedništva večeras zato što predsednik to nije uradio. A on tu nema nikakvu funkciju u tom procesu i ne može da je verifikuje - kaže premijerka.