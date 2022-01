PALMA: Istražni organi ne smeju stati! Moraju do kraja da istraže planiranje atentata na predsednika Srbije - KO I ZAŠTO HOĆE DA GA UBIJE

Istražni organi ne smeju da stanu dok ne isteraju istinu na videlo, ističe predsednik Jedinstvene Srbije. Mora se saznati ko je i s kojim motivom planirao ubistvo predsednika Vučića.

Pretnja ubistvom predsednika Srbije je ozbiljna stvar i ne treba niko da sumja u tu informaciju, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Kada se vratimo u našu istoriju, da ne idemo 100 godina unazad, ali setimo se šta se desilo 2003. godine kada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Bagzi vozio kamion, pa onda su neki govorili “pustite to”, pa ga zatvoriše, pa ga pustiše i desilo se šta se desilo. Policija u Srbiji je danas mnogo efikasnija nego pre, kako zbog bolje tehnologije koju danas ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako i zbog mnogo boljih odnosa i sa EUROPOL– om i INTERPOL– om. Tako je Srbija danas i dobila informaciju od jedne države koja je članica Evropske unije, ja ne znam koja je to država, ali verujem u tu informaciju i ono što je važno da naši istražni organi moraju tu celu stvar istraže do kraja, ne smeju da stanu dok se sve ne sazna. Da vidimo ko je planirao atentat na predsednika Srbije i zbog čega, da li je to planirano zbog rezultata koje Srbija postiže i na infrastrukturnom, ekonomskom, privrednom, socijalnom međunarodnom planu - navodi Palma.

Ističe da su danas rezultati Srbije takvi da opozicija ne može da uporedi vreme kada su oni bili vlast u Srbiji i danas.

- Danas je mnogo bolje i kada uporedite vreme od 2000. do 2012. i od 2012. do danas to se najbolje vidi. Oni su od 2000. godine isprodavali najbolje fabrike u Srbiji i ja sam tada govorio “prodali ste najbolje krave muzare, a radnicima i narodu ostavili ste jalove krave”. Radnici su ostajali bez posla, a i poznato je da su mnoge afere vezane za tadašnju prodaju cementara, pivara itd. Od 2000. do 2012. godine Vojska Srbije je doživela najveću sramota koju je jedna vojska mogla da doživi. Najbolje oficire koji su branili srpski narod i Srbiju je tadašnja vlast smenila, penzionisala ili poslala u Hag - izjavio je Palma.

TUŽILAŠTVO DA POKRENE POSTUPAK ZBOG POKUŠAJA IZBORNE KRAĐE OD STRANE PREDSEDNIKA DVERI U JAGODINI

Kako ističe, opozicija u Srbiji danas pokušava lažima i spinovanjem da dođe na vlast.

- Najbolji primer zato je snimak koji se pojavio iz Jagodine, u kome predsednik Gradskog odbora "Dveri" Stefan Vuk Milanović, koji je umrežen sa ostalima iz opozicije, poziva na izbornu krađu, odnosno da saopšte lažirane rezultate referenduma, koji je održan 16. 01., pa je rekao da “pošto RIK neće za dva do tri dana da objavi rezultate, hajmo mi da izađemo i da kažemo da su u Jagodini pokradeni glasovi i da izađemo na ulice” - navodi Palma.

Dodaje da njihov krajnji cilj nisu rezultati referenduma, nego rezultati izbora 3. aprila.

- Pošto najveći deo njih iz opozicije neće preći cenzus, kažu “evo pokrali su nas na izborima, kao na referendumu”. Ja tražim od nadležnih organa da rade svoj posao. Nije ovo bio pokušaj izborne krađe na izborima za Savet mesne zajednice. Ovde se radi o pokušaju krađe na izborima za sveto pismo koje se zove Ustav i ovde se radi o falsifikovanju rezultata i podstrekivanju na nasilje. Iste večeri su neki ispred Skupštine Srbije vikali “lopovi, lopovi”. Taj neradnik i bitanga iz Jagodine je uvalio i ugruvao i Boška Obradovića, njegovog stranačkog predsednika, a taj isti Boško Obradović je svojevremeno upadao u RIK i u Skupštinu Srbije i pretio i bunio se zbog navodne krađe izbora. Da vidomo šta će sada da uradi sa svojim predsednikom gradskog odbora u Jagodini. Da je neko iz moje stranke nešto slično uradio, bio bi smenjen iste sekunde. U Jagodini su rezultati refrenduma bili 61 posto ZA i 38 i nešto posto NE. Ja prozivam i predsedika Srbije, kao čoveka koji ima ubedljivo najveću popularnost u Srbiji, ne da vrši pritisak na sudstvo i tužilaštvo, ali da pozove sve nadležne organe da rade po zakonu, da sprovode zakon, da vidimo ko su ljudi koji lažu, obmanjuju građane, pozivaju na nasilje, pozivaju na izbornu krađu i da ti ljudi odgovaraju. Ko sme da blokira međunarodni autoput i da se razotkriju takozvani ekolozi. Moje pitanje za te navodne ekologe je “šta je pre deset godina u Beogradu bio vazduh kao na Ozrenu, pa se sad zagadio”, naravno da nije i naravno da njihova tema nije ekologija, nego nešto sasvim drugo - izjavio je Marković.