Crna Gora ponovo ključa! Dok Dritan Abazović najavljuje novu manjinsku vladu bez Srba koju je podržao Milov DPS, naš narod odlučno kreće u nove litije. Da li je Abazović, zapravo, postao tas na vagi između Đukanovića i Krivokapića - između Milog i Krivog, ili je Milov Trojanski konj koji je izdao narod Crne Gore?

Politikolog prof. dr Vladimir Pavićević ocenjuje da je „bilo pitanje momenta ko će pokrenuti inicijativu za rušenje Krivokapićeve vlade“.

- Svi u Crnoj Gori znamo da je Zdravko Krivokapić izneverio ideale one velike avgustovske pobede nad Milovim DPS-om iz 2020. godine. I, pravo da vam kažem, gospoda Joković i Abazović su, prema mom viđenju, napravili jedan odvažni korak koji podrazumeva da, u vladi koju bi oni pravili, ne bi bilo mesta članovima i funkcionerima DPS-a, a gospodin Abazović najavio je da će prvo da razgovara sa predstavnicima Demokratskog fronta – kaže Pavićević za „Novo vikend jutro“.

I 30. avgusta 2020. godine Dritan je bio, kaže politikolog, tas na vagi.

- Za građane Crne Gore samo je jedno dilema: da li će Abazović i Joković uspeti da naprave manjinsku vladu ili će u maju ili junu da se ide na prevremene parlamentarne izbore. I jedno i drugo je bolje od toga da Zdravko Krivokapić ostane na čelu ove vlade – ocenjuje politikolog.

Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost kaže da je posredi lični sukob Krivokapića i Abazovića.

- Velika količina animoziteta postoji između njih dvojice, a uz to imamo i odsustvo šire vizije, jer je 30. avgust bio davno, a ništa značajno nije urađeno. Stičem utisak da usled sebičluka rizikuju prekomponovanje DPS-a, a kad bi se to desilo, ne bi tek tako sedeli skrštenih ruku – kaže Obradović.

Ocenjuje da je Abazović zasad najjači građanski igrač koji može da odluči da li će se Milo Đukanović vratiti na vlast ili ne. Ono što je sigurno, dodaje, Krivokapić je „prespavao značajno vreme pišući pisma, umesto da dela i rešava stvari“.

Milo Đukanović uveo je princip koji se razlikuje od klasičnog političkog, i podrazumeva vrstu karikaturnog monarhizma sa idejom: „Država, to sam ja“, kaže za Pink reditelj Dragoslav Bokan.

- Mislili smo da se „Država, to sam ja“ završilo 30. avgusta 2020. godine, a onda je nakon brutalnog, kriminalnog i jezivog „Država, to sam ja“ došlo jedno sladunjavo, nevešto i trapavo „Država, to sam ja“. Ovo prvo je bilo opasno, ali i ovo drugo jer je bilo preambiciozno – kaže Bokan za Pink.

Iako je pobeda bila tesna, naglašava da je ona bila tesna u Milovim izbornim uslovima, dok u objektivnim – to ne bi bila.

- Jasno je da je lošiji jer su rezultati bili kakvi su bili, uprkos svim Milovim veštinama i mađioničarskim trikovima. Ovo je veličanstvena pobeda, jer je izvojevana u najtežim uslovima – kaže Bokan.