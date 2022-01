KO SVE VUČIĆU RADI O GLAVI? Otkrivaju se svi pipci paklene ZAVERE!

Pojedini ljudi koji se nalaze u najbližem okruženju predsednika Srbije Aleksandra Vučića priželjkuju njegovu likvidaciju, pa će u narednom periodu i oni biti predmet detaljne istrage, saznaje Objektiv.

Srpske obaveštajne službe tragaju za političkim pokroviteljima vođe „kavačkog klana” Radoja Zvicera koji je označen kao lider organizovane kriminalne grupe koja je pripremala atentat na Vučića, o čemu je potvrda stigla od Evropola.

Savetnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Vujačić naglašava za Objektiv da onih koji bi se obradovali Vučićevom fatalnom kraju ima i među pojedinim političarima iz opozicije, ali i među visokopozicioniranima u vlasti, koji su svojim funkcijama smešteni u neposrednu okolinu predsednika.

– Političke pokrovitelje Radoja Zvicera treba naći i među onima koji bi hteli da budu predsednik države, a narod ih neće, pa im je jedina šansa da Vučića uklone fizički… Svakako da i u SNS ima ljudi koji žele smrt Vučiću. To su tzv. spavači, koji izigravaju poslušnike i verne saradnike, a svaku priliku vrebaju da mu zabodu nož u leđa. Teško ih je otkriti, jer nema dokaza za njihovo delovanje. Ima ih, naravno, u Vučićevom okruženju, pa i među ministrima, iako su na tim svojim pozicijama upravo zahvaljujući njemu i njegovom poverenju. On je od njih napravio politički značajne ličnosti, bez njega bi oni bili potpuno beznačajni – navodi Vujačić za Objektiv.

SEDAM IMENA NA PAPIRU

I sam predsednik je o pripremi atentata na njega govorio u subotu u ekskluzivnom intervjuu za TV Pink.

– Jedna zemlja EU prosledila nam je operativna saznanja i dala nam mnogo detalja. Ja sam morao da radim 14, 15, 16. januara… I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam pomenuo. Video sam sedam imena u tom dopisu. Tu su uvezani ljudi, sa imenom i prezimenom iz više zemalja. Ni za koga od njih nisam čuo, niti sam ikoga od njih video. Nadležni organi preduzimaju sve mere da se tako nešto spreči. Rade i imaju sve podatke. Ta zemlja EU bila je veoma korektna i fer, razgovarali su sa našima, koji se trude i rade, raspisali su poternice za određenim licima, a za nekima se traga – izjavio je Vučić.

PREBACIVANJE KRIVICE

Nekadašnji obaveštajac Božidar Spasić podseća da je raspetljavanje čvora oko priprema atentata na predsednika počelo još od hapšenja Veljka Belivuka.

– Posle hapšenja Velje Nevolje otvorilo se pitanje atentata na Vučića, kada je on konačno stao na vrat kriminalnim poslovima čitavog tog klana. Javnost sada ima utisak da se na putu otkrivanja plana likvidacije negde posustalo, kao da su se pritajili oni koje Vučić drži blizu sebe, a koji mu rade o glavi. Od takvih smo do sada videli samo prebacivanje krivice sa jednog na drugo. U tom krugu ljudi koji Vučića hoće da sklone treba tražiti krivce za ovo ozbiljno ugrožavanje predsednikove bezbednosti, na koje nas, po mom mišljenju, nije trebalo da upozori Evropol. Kontraobaveštajni element je ovde prilično zakazao i zato treba podrobno ispitati one faktore u vlasti koji misle da su se još jednom spasli – ističe Spasić.

JEDINA PREPREKA DO CILJA

Narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Aleksandar Marković kaže da nije tajna da je Vučić mnogima i u Srbiji i van nje trn u oku i da svi ti ljudi priželjkuju različite scenarije kako bi ga sklonili.

– Svako ko ne želi dobro Srbiji i kome smeta jaka i uspešna Srbija, Vučića doživljava kao neprijatelja. Oni dobro znaju da je Aleksandar Vučić jedina prepreka u ostvarenju njihovog cilja da se razvoj Srbije zaustavi i da se stvari vrate u nekadašnje stanje. U tom smislu, apelujem da nadležni bezbednosni organi krajnje ozbiljno shvate ove pretnje i da reaguju adekvatno ne bi li zaštitili predsednika Srbije – poručuje Marković za Objektiv.

Pohapsiti sve koji ruše predsednika Srbije

Aktivistkinja SPS Aleksandra Grozdanović poručila je da apsolutno podržava sve aktivnosti nadležnih državnih organa da se zaštiti predsednik Republike Aleksandar Vučić.

– Želim i nadam se da će što pre biti pohapšeni svi koji su pripremali atentat na predsednika, kao i oni koji su učestvovali u njegovom tajnom praćenju i prisluškivanju. Država se mora oštro obračunati sa svima koji su kovali plan da ugroze život predsednika. Kao socijalista uvek se borim za pravdu i uvek ću braniti predsednika koji posvećeno radi za državu u kojoj želim da moj sin ostane da živi – istakla je ona.

ALEKSANDAR PAPIĆ: Tajkuni neće uspeti da uklone Vučića

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Papić pružio je podršku šefu države i lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću. Papić je u objavi na svom Instagram profilu poručio da banana diktatori nikad neće moći da pobede Aleksandra Vučića u fer borbi.

– Banana diktatori, tajkuni, kriminalci i izdajnici žele fizički da uklone Aleksandra Vučića zato što ne mogu i nikad neće moći da ga pobede u fer borbi. Zato što im je jaka Srbija trn u oku. Zato što ne mogu da ostvare svoje paklene namere dok je Srbija jaka. Zato što je Srbija jaka dok je vodi Aleksandar Vučić. Predaja nije opcija – napisao je Aleksandar Papić.