ŠEŠELJ O PLANIRANJU ATENTATA NA VUČIĆA: U organizaciji učestovalo sedmoro ljudi, štiti ih OVA STRANA SLUŽBA

Lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj izjavio je da je očigledno da je atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobro planiran, da se spominje sedam imena u najužem krugu organizatora, ali da je do njih teško doći jer ih štite strane obaveštajne službe, prvenstveno britanski MI6.

Na pitanje da prokomentariše da je za ubistvo predsednika nuđen honorar od milion dolara, Šešelj kaže:

Malo je. Malo je to para za takvog kapitalca kakav je Vučić. To bi bilo ponižavajuće. U pitanju su mnogo veće pare jer nije Vučića jednostavno ubiti. On ima jake mere zaštite i obezbeđenja. Potrebno je, između ostalog, angažovati veći broj ljudi.

Očekuje da će policijske istražne radnje dati odgovor na pitanje ko je, kada i kako planirao atentat na predsednika i ističe da se ne sme stati samo na onome što je dosad otkriveno. Ponavlja da je SRS dobio podatke o planiranju atentata iz jedne prijateljske zemlje.

- Vidim da se sada počinje licitirati sa tim zemljama, a to je pogrešno. Vidim da neki licitiraju državama pa prozivaju Mađarsku, Bugarsku, i to je krajnje neozbiljno! To se ne radi i ne treba da se izgovara ime države koja je pokazala prijateljstvo – kaže Šešelj.

Komentarišući smirenost predsednika Srbije, Šešelj kaže:

Od njega se nije ni očekivalo da paniči, niti sme to da radi jedan šef države i komandant vojske. Mora da mirno primi ovu informaciju i da pojača mere zaštite za njega i njegovu porodicu. Jednom prilikom sam taksativno i nabrojao koje mere zaštite moraju da se primene. One se moraju odmah sprovesti, ništa se ne sme prepustiti slučaju, a Vučić mora da nastavi da radi svoj posao kao da se ništa ne dešava.

Ocenjuje da iza planiranja atentata stoji Milo Đukanović, a da ga ne bi čudilo da su uključeni i neki drugi sa Balkana – Hrvati, muslimani, Albanci...

- Ja radim i govorim po svojoj savesti i mislim da bi za Srbiju bilo veliko zlo da njeni neprijatelji uspeju u svojim namerama – zakljućuje Šešelj.